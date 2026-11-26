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Найден еще один погибший на месте взрыва в Алтайском крае
Найден еще один погибший на месте взрыва в Алтайском крае - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Найден еще один погибший на месте взрыва в Алтайском крае
Спасатели обнаружили тело второго погибшего на месте взрыва газа в доме в Алтайском крае. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T07:43
2026-11-26T07:43
2026-11-26T07:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили тело второго погибшего на месте взрыва газа в доме в Алтайском крае. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.Утром 24 ноября сообщалось, что в пятиэтажке в Кулунде взорвался газ, обрушились два верхних этажа во втором подъезде. Жильцы дома были эвакуированы, возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что в результате ЧП есть погибший.Спасатели отметили, что разбор обрушившихся конструкций продолжается в непрерывном режиме, задействована тяжелая техника. Вывезено более 80 кубометров строительного мусора.На месте происшествия работают более 190 человек, 50 единиц техники. Задействованы аэромобильная группировка и оперативная группа, пожарно-спасательные подразделения МЧС, специалисты Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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алтайский край, новости, республика алтай, происшествия, взрыв газа
Найден еще один погибший на месте взрыва в Алтайском крае
В Алтайском крае на месте взрыва газа в доме обнаружено тело второго погибшего
07:43 26.11.2026 (обновлено: 07:47 26.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили тело второго погибшего на месте взрыва газа в доме в Алтайском крае. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Утром 24 ноября сообщалось, что в пятиэтажке в Кулунде взорвался газ, обрушились два верхних этажа во втором подъезде. Жильцы дома были эвакуированы, возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что в результате ЧП есть погибший
.
"В ходе работ на месте взрыва газа в доме в райцентре Кулунда Алтайского края спасатели обнаружили тело второго погибшего", – сказано в сообщении МЧС.
Спасатели отметили, что разбор обрушившихся конструкций продолжается в непрерывном режиме, задействована тяжелая техника. Вывезено более 80 кубометров строительного мусора.
На месте происшествия работают более 190 человек, 50 единиц техники. Задействованы аэромобильная группировка и оперативная группа, пожарно-спасательные подразделения МЧС, специалисты Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
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