https://crimea.ria.ru/20261126/nayden-esche-odin-pogibshiy-na-meste-vzryva-v-altayskom-krae-1161408042.html

Найден еще один погибший на месте взрыва в Алтайском крае

Найден еще один погибший на месте взрыва в Алтайском крае - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Найден еще один погибший на месте взрыва в Алтайском крае

Спасатели обнаружили тело второго погибшего на месте взрыва газа в доме в Алтайском крае. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T07:43

2026-11-26T07:43

2026-11-26T07:47

алтайский край

новости

республика алтай

происшествия

взрыв газа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили тело второго погибшего на месте взрыва газа в доме в Алтайском крае. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.Утром 24 ноября сообщалось, что в пятиэтажке в Кулунде взорвался газ, обрушились два верхних этажа во втором подъезде. Жильцы дома были эвакуированы, возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что в результате ЧП есть погибший.Спасатели отметили, что разбор обрушившихся конструкций продолжается в непрерывном режиме, задействована тяжелая техника. Вывезено более 80 кубометров строительного мусора.На месте происшествия работают более 190 человек, 50 единиц техники. Задействованы аэромобильная группировка и оперативная группа, пожарно-спасательные подразделения МЧС, специалисты Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

алтайский край

республика алтай

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, новости, республика алтай, происшествия, взрыв газа