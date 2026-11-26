https://crimea.ria.ru/20261126/nastroit-chetkie-vnutrennie-orientiry-kak-poborot-podrostkovuyu-prestupnost-1161423521.html

Настроить четкие внутренние ориентиры: как побороть подростковую преступность

Настроить четкие внутренние ориентиры: как побороть подростковую преступность - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Настроить четкие внутренние ориентиры: как побороть подростковую преступность

Предотвращению роста подростковой преступности, наряду с созданием спецгрупп в правоохранительных органах, должно стать правильное воспитание в семье и школе... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T21:28

2026-11-26T21:28

2026-11-26T21:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Предотвращению роста подростковой преступности, наряду с созданием спецгрупп в правоохранительных органах, должно стать правильное воспитание в семье и школе. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился депутат Симферопольского городского совета, клинический психолог, инструктор специального подразделения отряда "Барс-Крым" Арсен Исмаилов.По данным Следственного комитета России, в стране зафиксирован существенный рост групповой преступности среди несовершеннолетних. Для борьбы с этим явлением в регионах создадут специальные группы и штабы правоохранителей."Я бы не сказал, что сегодня как-то особенно подростки себя плохо ведут. Я вспоминаю свое детство и юность, когда тоже были различные неформальные сообщества, в том числе запрещенные и признанные экстремистскими. Сейчас, обратите внимание, они практически сошли на нет", - заметил он.С психологической точки зрения, добавил специалист, в подростковом возрасте, в период пубертата, очень часто при формировании личности у молодежи более остро чувствуется потребность в общении со сверстниками, в неформальной группе, поэтому они объединяются, ищут самовыражения, но не всегда оно проявляется в положительном ключе, обратил внимание Исмаилов."Я бы все-таки уделял больше внимания воспитательной части в школах, чтобы стимулировать инициативных преподавателей, которые творчески подходят к процессу обучения и воспитания. И не забывать про тот функционал, который был раньше в школе, когда педагог был не только учителем, но еще и воспитателем, тем, кто закладывал определенные моральные, ценностные ориентиры", - считает он.В то же время, нельзя не учитывать и нарушение информационной безопасности в данное время, отметил специалист, потому что активно действует внешний враг.Важно помнить, отметил психолог, что в большей степени воспитание заключается в правильном примере для детей и подростков от родителей и все, что они видят в семье, становится для них ориентиром в будущем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В учреждениях образования России предотвратили 65 нападенийВажен авторитет: каких подростков чаще вовлекают в преступную деятельностьСтрашные цифры: в России растет число подростков-киберпреступников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дети, молодежь, совет эксперта, психология, семья, мнения