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Над центром Крыма работает ПВО - что известно
Над центром Крыма работает ПВО - что известно - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Над центром Крыма работает ПВО - что известно
Над центром Крыма работают силы противовоздушной обороны, объявлена ракетная опасность, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T10:21
2026-11-26T10:21
2026-11-26T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Над центром Крыма работают силы противовоздушной обороны, объявлена ракетная опасность, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В ведомстве призвали жителей избегать открытой местности. Следует укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Над центром Крыма работает ПВО - что известно
Над центром Крыма работает ПВО - что известно
10:21 26.11.2026 (обновлено: 10:27 26.11.2026)