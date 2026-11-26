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Над территорией России сбили четыре авиабомбы JDAM и две ракеты "Нептун"
Над территорией России сбили четыре авиабомбы JDAM и две ракеты "Нептун" - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Над территорией России сбили четыре авиабомбы JDAM и две ракеты "Нептун"
За сутки над территорией России сбили четыре авиабомбы JDAM, две ракеты "Нептун" и 872 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T15:42
2026-11-26T15:42
2026-11-26T15:42
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. За сутки над территорией России сбили четыре авиабомбы JDAM, две ракеты "Нептун" и 872 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным Минобороны РФ, нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства и хранения БПЛА и наземных робототехнических комплексов, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 146 районах.Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Малыши" закрывают небо: как защищают Херсонщину от дронов ВСУРасчеты дронов-перехватчиков уничтожают дроны ВСУ над новыми регионами РоссииУльяновские десантники уничтожают скопления ВСУ в Запорожской области
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новости, министерство обороны рф, новости сво, украина, противокорабельная ракета "нептун", авиационная бомба jdam, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Над территорией России сбили четыре авиабомбы JDAM и две ракеты "Нептун"
Почти 900 беспилотников и четыре американские авиабомбы JDAM сбили над Россией за сутки