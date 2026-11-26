https://crimea.ria.ru/20261126/nad-krymom-i-moryami-sbili-bespilotniki-1161434200.html
Над Крымом и морями сбили беспилотники
Над Крымом и морями сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Над Крымом и морями сбили беспилотники
Силы противовоздушной обороны России в четверг отразили новые удары украинских беспилотников по Крыму и приграничным регионам страны. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T20:20
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2026-11-26T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в четверг отразили новые удары украинских беспилотников по Крыму и приграничным регионам страны. Об этом сообщили в Минобороны. В четверг в Славянском районе Кубани после ночного удара беспилотников пострадали четыре человека. В Славянске-на-Кубани повреждены фасады и остекление квартир в четырех многоквартирных домах.На Славянском нефтеперерабатывающем заводе из-за атаки значительные повреждения получила установка атмосферной дистилляции нефти, разрушены парки хранения нефтепродуктов, поврежден трубопровод, пробиты резервуары для хранения нефти и связанные с ними трубопроводы. На поврежденных объектах произошли серьезные возгорания. Кроме того, повреждения резервуаров хранения нефти привели к розливу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, крым, черное море, азовское море, белгородская область, брянская область, новости сво
Над Крымом и морями сбили беспилотники
Над Крымом и приграничьем России уничтожили 34 беспилотника ВСУ
20:20 26.11.2026 (обновлено: 20:23 26.11.2026)