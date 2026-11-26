https://crimea.ria.ru/20261126/nad-krymom-i-moryami-sbili-bespilotniki-1161434200.html

Над Крымом и морями сбили беспилотники

Над Крымом и морями сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Над Крымом и морями сбили беспилотники

Силы противовоздушной обороны России в четверг отразили новые удары украинских беспилотников по Крыму и приграничным регионам страны. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T20:20

2026-11-26T20:20

2026-11-26T20:23

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

атаки всу на крым

крым

черное море

азовское море

белгородская область

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/10/1156075266_0:70:1352:830_1920x0_80_0_0_322e14e441853fcad936b09815669599.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в четверг отразили новые удары украинских беспилотников по Крыму и приграничным регионам страны. Об этом сообщили в Минобороны. В четверг в Славянском районе Кубани после ночного удара беспилотников пострадали четыре человека. В Славянске-на-Кубани повреждены фасады и остекление квартир в четырех многоквартирных домах.На Славянском нефтеперерабатывающем заводе из-за атаки значительные повреждения получила установка атмосферной дистилляции нефти, разрушены парки хранения нефтепродуктов, поврежден трубопровод, пробиты резервуары для хранения нефти и связанные с ними трубопроводы. На поврежденных объектах произошли серьезные возгорания. Кроме того, повреждения резервуаров хранения нефти привели к розливу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261126/vsu-udarili-po-avtostoyanke-v-zaporozhskoy-oblasti--pogibli-pyat-i-raneny-tri-cheloveka-1161409313.html

крым

черное море

азовское море

белгородская область

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, крым, черное море, азовское море, белгородская область, брянская область, новости сво