https://crimea.ria.ru/20261126/na-kubani-vsled-za-krymom-zapretili-prodazhu-veypov-1161428526.html

На Кубани вслед за Крымом запретили продажу вейпов

На Кубани вслед за Крымом запретили продажу вейпов - РИА Новости Крым, 26.11.2026

На Кубани вслед за Крымом запретили продажу вейпов

Законодательное собрание Краснодарского края приняло закон о запрете розничной продажи вейпов с марта следующего года. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T16:28

2026-11-26T16:28

2026-11-26T16:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Законодательное собрание Краснодарского края приняло закон о запрете розничной продажи вейпов с марта следующего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Спикер Заксобрания Юрий Бурлачко отметил, что и в Госдуму РФ, и в законодательный орган края поступали многочисленные обращения людей о необходимости запрета продажи вейпов.В четверг Государственный совет Крыма утвердил бессрочный запрет розничной продажи вейпов с 1 марта следующего года. Также принятый закон запрещает продажу табачной и никотинсодержащей продукции в зданиях, относящихся к организациям детского отдыха и оздоровления, социального обслуживания, в местах проведения официальных спортивных мероприятий, культовых зданиях, на территориях зон отдыха, включая пляжи.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет субъекты РФ правом вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.1 октября Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым информацию о составе никотинсодержащих изделий предлагается относить к коммерческой тайне.Врач-нарколог Марина Шоренко отметила, что смягчать запрет на продажу вейпов в России нет необходимости, и жесткие санкции в отношении электронных сигарет вполне оправданы в силу серьезности вреда, причиняемому человеку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму зафиксирован случай полного поражения легких из-за вейпаСостав вейпов больше не будет тайной: Госдума приняла законопроектОднозначный вред: полный запрет на продажу вейпов вводят регионы России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вейпы, краснодарский край, новости, здоровье