На Кубани вслед за Крымом запретили продажу вейпов
Краснодарский край вслед за Крымом запретил продажу вейпов с марта 2027 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Законодательное собрание Краснодарского края приняло закон о запрете розничной продажи вейпов с марта следующего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
"Законопроект запрещает розничную продажу в Краснодарском крае электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. Закон вступит в силу 1 марта 2027 года", - говорится в сообщении.
Спикер Заксобрания Юрий Бурлачко отметил, что и в Госдуму РФ, и в законодательный орган края поступали многочисленные обращения людей о необходимости запрета продажи вейпов.
В четверг Государственный совет Крыма утвердил бессрочный запрет розничной продажи вейпов с 1 марта следующего года. Также принятый закон запрещает продажу табачной и никотинсодержащей продукции в зданиях, относящихся к организациям детского отдыха и оздоровления, социального обслуживания, в местах проведения официальных спортивных мероприятий, культовых зданиях, на территориях зон отдыха, включая пляжи.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет субъекты РФ правом вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.
1 октября Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым информацию о составе никотинсодержащих изделий предлагается относить к коммерческой тайне.
Врач-нарколог Марина Шоренко отметила, что смягчать запрет на продажу вейпов в России нет необходимости, и жесткие санкции в отношении электронных сигарет вполне оправданы в силу серьезности вреда, причиняемому человеку.
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