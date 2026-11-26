https://crimea.ria.ru/20261126/na-kubani-gorit-posle-udara-vsu-gorit-neftezavod--proizoshel-razliv-nefti-1161430623.html

На Кубани после удара ВСУ горит нефтезавод – произошел разлив нефти

На Кубани после удара ВСУ горит нефтезавод – произошел разлив нефти - РИА Новости Крым, 26.11.2026

На Кубани после удара ВСУ горит нефтезавод – произошел разлив нефти

В Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников горит Славянский нефтеперерабатывающий завод. Произошел разлив нефти из поврежденных резервуаров. Об... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T17:17

2026-11-26T17:17

2026-11-26T17:31

краснодарский край

кубань

славянск-на-кубани

происшествия

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беспилотник (бпла, дрон)

нпз

нефтезавод

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников горит Славянский нефтеперерабатывающий завод. Произошел разлив нефти из поврежденных резервуаров. Об этом сообщили в компании "Славянск ЭКО".Отмечается, что в результате атаки БПЛА значительные повреждения получила установка атмосферной дистилляции нефти, разрушены парки хранения темных нефтепродуктов, поврежден трубопровод темных нефтепродуктов и бензиновой фракции, пробиты резервуары для хранения нефти и связанные с ними трубопроводы.Ранее в четверг сообщалось, что в Славянском районе Кубани после ночного удара беспилотников пострадали четыре человека. В Славянске-на-Кубани повреждены фасады и остекление квартир в четырех многоквартирных домах. Также обломки БПЛА упали в Калининском районе. В станице Старовеличковской на одной из улиц повреждены три частных дома – в них выбило окна. Пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

кубань

славянск-на-кубани

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, славянск-на-кубани, происшествия, атаки всу, пожар, беспилотник (бпла, дрон), нпз, нефтезавод, новости