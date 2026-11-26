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На Кубани после удара ВСУ горит нефтезавод – произошел разлив нефти
На Кубани после удара ВСУ горит нефтезавод – произошел разлив нефти - РИА Новости Крым, 26.11.2026
На Кубани после удара ВСУ горит нефтезавод – произошел разлив нефти
В Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников горит Славянский нефтеперерабатывающий завод. Произошел разлив нефти из поврежденных резервуаров. Об... РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T17:17
2026-11-26T17:17
2026-11-26T17:31
краснодарский край
кубань
славянск-на-кубани
происшествия
атаки всу
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
нпз
нефтезавод
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников горит Славянский нефтеперерабатывающий завод. Произошел разлив нефти из поврежденных резервуаров. Об этом сообщили в компании "Славянск ЭКО".Отмечается, что в результате атаки БПЛА значительные повреждения получила установка атмосферной дистилляции нефти, разрушены парки хранения темных нефтепродуктов, поврежден трубопровод темных нефтепродуктов и бензиновой фракции, пробиты резервуары для хранения нефти и связанные с ними трубопроводы.Ранее в четверг сообщалось, что в Славянском районе Кубани после ночного удара беспилотников пострадали четыре человека. В Славянске-на-Кубани повреждены фасады и остекление квартир в четырех многоквартирных домах. Также обломки БПЛА упали в Калининском районе. В станице Старовеличковской на одной из улиц повреждены три частных дома – в них выбило окна. Пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, кубань, славянск-на-кубани, происшествия, атаки всу, пожар, беспилотник (бпла, дрон), нпз, нефтезавод, новости
На Кубани после удара ВСУ горит нефтезавод – произошел разлив нефти
На Кубани после удара ВСУ вспыхнул пожар на Славянском нефтеперерабатывающем заводе
17:17 26.11.2026 (обновлено: 17:31 26.11.2026)