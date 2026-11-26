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На крымские поезда доступны льготные билеты на 2027 год
На крымские поезда доступны льготные билеты на 2027 год - РИА Новости Крым, 26.11.2026
На крымские поезда доступны льготные билеты на 2027 год
Билеты со скидкой 50% для маломобильных пассажиров на крымские поезда "Таврия" теперь можно оформить и на 2027 год. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T20:00
2026-11-26T20:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Билеты со скидкой 50% для маломобильных пассажиров на крымские поезда "Таврия" теперь можно оформить и на 2027 год. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Для получения скидки необходим персональный промокод. Если его еще нет, нужно оставить заявку на сайте перевозчика — потребуются данные документа, удостоверяющего личность, номер СНИЛС и контактная информация. Тем, кто уже получал промокод, для продления срока его действия на 2027 год нужно подать повторную заявку, утонили в компании.Заявка рассматривается в течение пяти рабочих дней, после подтверждения промокод поступит на электронную почту. Его можно применить при покупке билета на сайте или сообщить кассиру.Ранее глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров сообщил, что в случае роста пассажиропотока на крымском направлении будут предоставлены дополнительные поезда, к настоящему времени необходимые провозные емкости на железной дороге в сторону Крыма обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма на Кубань и обратно: что нужно знать пассажирам и грузоперевозчикамОграничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 30 ноябряГде и как можно купить билет на электричку с Кубани в Крым
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гранд сервис экспресс, новости крыма, поезд, поезд "таврия", железная дорога, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма
На крымские поезда доступны льготные билеты на 2027 год
На поезда "Таврия" доступны льготные билеты для маломобильных пассажиров на 2027 год
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Билеты со скидкой 50% для маломобильных пассажиров на крымские поезда "Таврия" теперь можно оформить и на 2027 год. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Пассажиры с инвалидностью I группы, дети-инвалиды, а также один сопровождающий их человек могут приобретать билеты со скидкой 50% от провозной платы на наши поезда, следующие в Крым и обратно. Скидка действует в купейных вагонах и СВ", — говорится в сообщении.
Для получения скидки необходим персональный промокод. Если его еще нет, нужно оставить заявку на сайте перевозчика — потребуются данные документа, удостоверяющего личность, номер СНИЛС и контактная информация. Тем, кто уже получал промокод, для продления срока его действия на 2027 год нужно подать повторную заявку, утонили в компании.
Заявка рассматривается в течение пяти рабочих дней, после подтверждения промокод поступит на электронную почту. Его можно применить при покупке билета на сайте или сообщить кассиру.
"Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. Постельное белье и сервисные услуги оплачиваются отдельно", — добавили в пресс-службе.
Ранее глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров сообщил
, что в случае роста пассажиропотока на крымском направлении будут предоставлены дополнительные поезда, к настоящему времени необходимые провозные емкости на железной дороге в сторону Крыма обеспечены.
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