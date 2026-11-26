https://crimea.ria.ru/20261126/na-krymskie-poezda-dostupny-lgotnye-bilety-na-2027-god-1161429234.html

На крымские поезда доступны льготные билеты на 2027 год

На крымские поезда доступны льготные билеты на 2027 год - РИА Новости Крым, 26.11.2026

На крымские поезда доступны льготные билеты на 2027 год

Билеты со скидкой 50% для маломобильных пассажиров на крымские поезда "Таврия" теперь можно оформить и на 2027 год. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T20:00

2026-11-26T20:00

2026-11-26T20:00

гранд сервис экспресс

новости крыма

поезд

поезд "таврия"

железная дорога

крымская железная дорога (кжд)

железные дороги крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/1a/1161428708_0:63:1190:732_1920x0_80_0_0_850372fdc1d5718c371be53618e38465.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Билеты со скидкой 50% для маломобильных пассажиров на крымские поезда "Таврия" теперь можно оформить и на 2027 год. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Для получения скидки необходим персональный промокод. Если его еще нет, нужно оставить заявку на сайте перевозчика — потребуются данные документа, удостоверяющего личность, номер СНИЛС и контактная информация. Тем, кто уже получал промокод, для продления срока его действия на 2027 год нужно подать повторную заявку, утонили в компании.Заявка рассматривается в течение пяти рабочих дней, после подтверждения промокод поступит на электронную почту. Его можно применить при покупке билета на сайте или сообщить кассиру.Ранее глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров сообщил, что в случае роста пассажиропотока на крымском направлении будут предоставлены дополнительные поезда, к настоящему времени необходимые провозные емкости на железной дороге в сторону Крыма обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма на Кубань и обратно: что нужно знать пассажирам и грузоперевозчикамОграничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 30 ноябряГде и как можно купить билет на электричку с Кубани в Крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, новости крыма, поезд, поезд "таврия", железная дорога, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма