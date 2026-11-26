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Можно ли заболеть из-за сквозняка – ответ врача
Можно ли заболеть из-за сквозняка – ответ врача - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Можно ли заболеть из-за сквозняка – ответ врача
Сквозняк не приводит к ОРВИ напрямую, однако переохлаждение может сделать организм более уязвимым перед вирусами. Об этом рассказала врач-терапевт, нутрициолог... РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T22:09
2026-11-26T22:09
2026-11-26T22:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Сквозняк не приводит к ОРВИ напрямую, однако переохлаждение может сделать организм более уязвимым перед вирусами. Об этом рассказала врач-терапевт, нутрициолог Ирина Никулина, пишет РИА Новости.При охлаждении сужаются сосуды слизистых оболочек, ухудшается их кровоснабжение и замедляется работа ресничек мерцательного эпителия, которые помогают очищать дыхательные пути от пыли и микроорганизмов. По этой причине местная защита становится менее эффективной, и вирусам, уже попавшим в организм, проще размножаться, объясняет врач.По словам специалиста, зимой из-за отопления воздух в помещениях становится суше, что дополнительно затрудняет работу слизистой носа. Поэтому в отопительный сезон необходимо увлажнять воздух.Также врач уточнила, что длительное воздействие холодного воздуха может вызывать напряжение мышц, спазмы и скованность, которые усиливаются при движении. При этом отказываться от проветривания не стоит: в закрытом помещении накапливаются вирусные частицы, а обновление воздуха снижает их концентрацию.Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в России за неделю заболеваемость гриппом увеличилась в два раза, выросла и доля госпитализированных. Фиксируется также рост заболеваемости внебольничными пневмониями.В Симферополе и Симферопольском районе три школы закрыли на карантин из-за выявления случаев пневмонии. Из-за ОРВИ в республике закрыты 24 класса в школах и 12 групп в детсадах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При входе в детсады у детей и взрослых будут измерять температуруВ Крыму выросла заболеваемость гриппом и ОРВИВ Крыму на карантин из-за ОРВИ закрыты 19 классов в пяти школах
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совет эксперта, вирусы, орви, здоровье, общество, новости, врач
Можно ли заболеть из-за сквозняка – ответ врача
Сквозняк не приводит к ОРВИ, но может ослабить иммунитет – врач
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Сквозняк не приводит к ОРВИ напрямую, однако переохлаждение может сделать организм более уязвимым перед вирусами. Об этом рассказала врач-терапевт, нутрициолог Ирина Никулина, пишет РИА Новости.
"Сквозняк сам по себе не вызывает ОРВИ: простудные заболевания возникают из-за вирусов, которые передаются воздушно-капельным путем", — отмечает специалист.
При охлаждении сужаются сосуды слизистых оболочек, ухудшается их кровоснабжение и замедляется работа ресничек мерцательного эпителия, которые помогают очищать дыхательные пути от пыли и микроорганизмов. По этой причине местная защита становится менее эффективной, и вирусам, уже попавшим в организм, проще размножаться, объясняет врач.
По словам специалиста, зимой из-за отопления воздух в помещениях становится суше, что дополнительно затрудняет работу слизистой носа. Поэтому в отопительный сезон необходимо увлажнять воздух.
Также врач уточнила, что длительное воздействие холодного воздуха может вызывать напряжение мышц, спазмы и скованность, которые усиливаются при движении. При этом отказываться от проветривания не стоит: в закрытом помещении накапливаются вирусные частицы, а обновление воздуха снижает их концентрацию.
"Получается, выражение "Не сиди на сквозняке — простудишься!" не лишено оснований. Самое главное — не направлять поток холодного воздуха прямо на себя, особенно во время сна, и не допускать сильного переохлаждения", — подытожила специалист.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали
, что в России за неделю заболеваемость гриппом увеличилась в два раза, выросла и доля госпитализированных. Фиксируется также рост заболеваемости внебольничными пневмониями.
В Симферополе и Симферопольском районе три школы закрыли на карантин
из-за выявления случаев пневмонии. Из-за ОРВИ в республике закрыты 24 класса в школах и 12 групп в детсадах.
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