https://crimea.ria.ru/20261126/malyshi-zakryvayut-nebo-kak-zaschischayut-khersonschinu-ot-dronov-vsu-1161413223.html
"Малыши" закрывают небо: как защищают Херсонщину от дронов ВСУ
"Малыши" закрывают небо: как защищают Херсонщину от дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 26.11.2026
"Малыши" закрывают небо: как защищают Херсонщину от дронов ВСУ
Расчеты дронов-перехватчиков "Малыш-Ц" из состава российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили более десяти украинских беспилотников различного типа РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T11:05
2026-11-26T11:05
2026-11-26T11:08
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
видео
министерство обороны рф
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/1a/1161413451_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_13369aa8390c00816fd8cd41bb810e60.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Расчеты дронов-перехватчиков "Малыш-Ц" из состава российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили более десяти украинских беспилотников различного типа в небе над Херсонской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как рассказали в ведомстве, операторы дронов-перехватчиков получают задачу на уничтожение воздушной цели. Через несколько минут "Малыш-Ц" обнаруживает вражеский дрон и дистанционным подрывом в воздухе уничтожает цель.Данные БПЛА-перехватчики оснащены полукилограммовым осколочно-фугасным боеприпасом, который взрывается вместе с дроном.Только за прошедшие сутки расчетами БПЛА-перехватчиков зенитного ракетного соединения 18-й общевойсковой армии уничтожено свыше десятка дронов ВСУ различного типа. Благодаря этой работе обеспечивается безопасность передовых позиций, тыловых районов и гражданского населения Херсонской области от террористических атак со стороны украинских формирований, подчеркнули в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ульяновские десантники уничтожают скопления ВСУ в Запорожской областиДроноводы "Днепра" уничтожили пункты дислокации и бронетехнику ВСУ Ротации не будет: десантники сожгли машины с пехотинцами ВСУ на Запорожье
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/1a/1161413451_303:0:1263:720_1920x0_80_0_0_1142295568728f1d31016feaed773cdf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, видео, министерство обороны рф, видео
"Малыши" закрывают небо: как защищают Херсонщину от дронов ВСУ
Расчеты дронов-перехватчиков "Малыш-Ц" за сутки уничтожили более 10 беспилотников ВСУ
11:05 26.11.2026 (обновлено: 11:08 26.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Расчеты дронов-перехватчиков "Малыш-Ц" из состава российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили более десяти украинских беспилотников различного типа в небе над Херсонской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как рассказали в ведомстве, операторы дронов-перехватчиков получают задачу на уничтожение воздушной цели. Через несколько минут "Малыш-Ц" обнаруживает вражеский дрон и дистанционным подрывом в воздухе уничтожает цель.
Данные БПЛА-перехватчики оснащены полукилограммовым осколочно-фугасным боеприпасом, который взрывается вместе с дроном.
"Хорнеты" (украинские дроны-камикадзе – ред.) можно догнать, но их тяжело вылавливать, потому что они по низам ходят... Можно догнать ударники – те, которые летят на километре и выше", - рассказал оператор дрона-перехватчика "Малыш-Ц" с позывным "Седой".
Только за прошедшие сутки расчетами БПЛА-перехватчиков зенитного ракетного соединения 18-й общевойсковой армии уничтожено свыше десятка дронов ВСУ различного типа. Благодаря этой работе обеспечивается безопасность передовых позиций, тыловых районов и гражданского населения Херсонской области от террористических атак со стороны украинских формирований, подчеркнули в Минобороны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: