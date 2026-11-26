https://crimea.ria.ru/20261126/malyshi-zakryvayut-nebo-kak-zaschischayut-khersonschinu-ot-dronov-vsu-1161413223.html

"Малыши" закрывают небо: как защищают Херсонщину от дронов ВСУ

"Малыши" закрывают небо: как защищают Херсонщину от дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 26.11.2026

"Малыши" закрывают небо: как защищают Херсонщину от дронов ВСУ

Расчеты дронов-перехватчиков "Малыш-Ц" из состава российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили более десяти украинских беспилотников различного типа РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T11:05

2026-11-26T11:05

2026-11-26T11:08

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

видео

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Расчеты дронов-перехватчиков "Малыш-Ц" из состава российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили более десяти украинских беспилотников различного типа в небе над Херсонской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как рассказали в ведомстве, операторы дронов-перехватчиков получают задачу на уничтожение воздушной цели. Через несколько минут "Малыш-Ц" обнаруживает вражеский дрон и дистанционным подрывом в воздухе уничтожает цель.Данные БПЛА-перехватчики оснащены полукилограммовым осколочно-фугасным боеприпасом, который взрывается вместе с дроном.Только за прошедшие сутки расчетами БПЛА-перехватчиков зенитного ракетного соединения 18-й общевойсковой армии уничтожено свыше десятка дронов ВСУ различного типа. Благодаря этой работе обеспечивается безопасность передовых позиций, тыловых районов и гражданского населения Херсонской области от террористических атак со стороны украинских формирований, подчеркнули в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ульяновские десантники уничтожают скопления ВСУ в Запорожской областиДроноводы "Днепра" уничтожили пункты дислокации и бронетехнику ВСУ Ротации не будет: десантники сожгли машины с пехотинцами ВСУ на Запорожье

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, видео, министерство обороны рф, видео