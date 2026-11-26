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Кушнер назвал причину тупика в урегулировании конфликта на Украине

Кушнер назвал причину тупика в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Кушнер назвал причину тупика в урегулировании конфликта на Украине

Территориальный вопрос мешает завершению конфликта на Украине. Об этом в эфире MD MEETS заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер. РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T12:06

2026-11-26T12:06

2026-11-26T12:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Территориальный вопрос мешает завершению конфликта на Украине. Об этом в эфире MD MEETS заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, переговорщики Трампа торопятся заключить хотя бы рамочную сделку до января, когда начнет работу новый созыв Конгресса под контролем демократов. В новом году Белый дом будут ждать расследования и процедура импичмента, и вести переговоры станет сложнее, пояснил политолог. Европейцы и украинское лобби, наоборот, тянут время, надеясь на поддержку со стороны демократов, констатировал американист.В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад и конфликт может прекратиться сразу же, если киевский режим примет соответствующие решения.Владимир Путин ранее назвал условия для завершения украинского конфликта - это вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ от планов вступления в НАТО.По словам российского лидера, РФ стремится к завершению конфликта и достижению прочного и долгосрочного мира, однако Украина и Европа на данный момент не готовы к компромиссам по урегулированию.Как отметил политолог и журналист Юрий Светов, основной силой, движущей противоборствующие стороны к миру, были и остаются Вооруженные силы России, освобождающие конституционные территории РФ. На этом фоне важным итогом прошедших в Абу-Даби переговоров стало понимание американской стороной того, что безопасность в Европе невозможна без согласия на это России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джаред кушнер, сша, украина, россия, переговоры, политика, новости