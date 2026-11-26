Кушнер назвал причину тупика в урегулировании конфликта на Украине
Главным тупиком в разрешении украинского конфликта остается вопрос территорий - Кушнер
© REUTERS Valentyn OgirenkoДжаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа
© REUTERS Valentyn Ogirenko
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Территориальный вопрос мешает завершению конфликта на Украине. Об этом в эфире MD MEETS заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.
"Главным тупиком остается территориальный вопрос", — цитирует Кушнера РИА Новости.
По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, переговорщики Трампа торопятся заключить хотя бы рамочную сделку до января, когда начнет работу новый созыв Конгресса под контролем демократов. В новом году Белый дом будут ждать расследования и процедура импичмента, и вести переговоры станет сложнее, пояснил политолог. Европейцы и украинское лобби, наоборот, тянут время, надеясь на поддержку со стороны демократов, констатировал американист.
В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад и конфликт может прекратиться сразу же, если киевский режим примет соответствующие решения.
Владимир Путин ранее назвал условия для завершения украинского конфликта - это вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ от планов вступления в НАТО.
По словам российского лидера, РФ стремится к завершению конфликта и достижению прочного и долгосрочного мира, однако Украина и Европа на данный момент не готовы к компромиссам по урегулированию.
Как отметил политолог и журналист Юрий Светов, основной силой, движущей противоборствующие стороны к миру, были и остаются Вооруженные силы России, освобождающие конституционные территории РФ. На этом фоне важным итогом прошедших в Абу-Даби переговоров стало понимание американской стороной того, что безопасность в Европе невозможна без согласия на это России.