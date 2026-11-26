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Крым обесточен из-за аварии

Крым обесточен из-за аварии - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Крым обесточен из-за аварии

В Крыму произошло отключение электроэнергии в связи с аварией за пределами Крыма, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T14:11

2026-11-26T14:11

2026-11-26T14:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму произошло отключение электроэнергии в связи с аварией за пределами Крыма, сообщает "Крымэнерго".Энергетики принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения. Севастополь также остался без света.Утром в четверг, 26 ноября, ряд городов и районов Крыма остались без света. Отключения могут длиться до 9 часов, сообщили на предприятии "Крымэнерго".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в Крыму с 25 ноября будет ограничена подача электроэнергии на 30% на период не более 10 дней. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.Аналогичные ограничения в подаче света анонсировал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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