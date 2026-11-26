https://crimea.ria.ru/20261126/krym-obestochen---chto-proiskhodit-so-svetom-na-poluostrove-1161422953.html

Крым обесточен - что происходит со светом на полуострове

Крым обесточен - что происходит со светом на полуострове - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Крым обесточен - что происходит со светом на полуострове

Крым и Севастополь днем в четверг остались без электроэнергии из-за аварии за пределами полуострова. В связи с аварийным отключением в регионе временно нарушено РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T14:48

2026-11-26T14:48

2026-11-26T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь днем в четверг остались без электроэнергии из-за аварии за пределами полуострова. В связи с аварийным отключением в регионе временно нарушено движение троллейбусов. Что известно о ситуации на данный момент – в материале РИА Новости Крым.Полуостров был обесточен в четверг днем около 13:30. Предприятие "Севастопольэнерго" сообщило, что город остался без света из-за аварии за пределами региона.Позже "Крымэнерго" также сообщило об обесточивании региона вследствие аварии за пределами полуострова.Энергетики рекомендовали жителям выключить приборы из сети во избежание повреждений. Специалисты принимают все меры, чтобы скорее восстановить работу системы.В связи с аварийным отключением в Крыму временно нарушено движение троллейбусов. На период отсутствия электроснабжения предусмотрено замещение троллейбусных маршрутов автобусами, а также усиление действующих автобусных маршрутов.В Крыму с 25 ноября действуют ограничения подачи электроэнергии на 30%. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, этот период продлится не более 10 дней. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.Утром в четверг в "Крымэнерго" предупредили, что длительность отключений электроэнергии в Крыму 26 ноября может достигать 12 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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