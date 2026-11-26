https://crimea.ria.ru/20261126/kak-rabotayut-punkty-propuska-mezhdu-krymom-i-khersonskoy-oblastyu-1161432062.html
Как работают пункты пропуска между Крымом и Херсонской областью
Как работают пункты пропуска между Крымом и Херсонской областью - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Как работают пункты пропуска между Крымом и Херсонской областью
м. Сообщение между Крымом и Херсонской областью осуществляется штатно через три пункта пропуска. Об этом сообщает минтранс республики. РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T19:40
2026-11-26T19:40
2026-11-26T19:40
армянск
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пункты пропуска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Сообщение между Крымом и Херсонской областью осуществляется штатно через три пункта пропуска. Об этом сообщает минтранс республики.При въезде в Республику Крым и выезде из нее все лица обязаны иметь при себе оригиналы документов, удостоверяющих личность. При возникновении различных нештатных ситуаций гражданам необходимо строго выполнять рекомендации должностных лиц Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, заключили в министерстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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армянск
перекоп
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РИА Новости Крым
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армянск, перекоп, джанкой, минтранс крыма, крым, херсонская область, автобусное сообщение, пункты пропуска
Как работают пункты пропуска между Крымом и Херсонской областью
Сообщение между Крымом и Херсонской областью осуществляется штатно через 3 пункта пропуска