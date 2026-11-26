https://crimea.ria.ru/20261126/iz-sevastopolya-cherez-krymskiy-most-zapustyat-novye-avtobusnye-reysy-1161431635.html

Из Севастополя через Крымский мост запустят новые автобусные рейсы

Из Севастополя через Крымский мост запустят новые автобусные рейсы - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Из Севастополя через Крымский мост запустят новые автобусные рейсы

Из Севастополя через Крымский мост запустят еще несколько автобусных маршрутов. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T17:58

2026-11-26T17:58

2026-11-26T17:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Из Севастополя через Крымский мост запустят еще несколько автобусных маршрутов. Об этом сообщили в правительстве города.Так, с 27 ноября через день в 13:50 начнут ходить автобусы в Астрахань. С 28 ноября через день в 12:00 будут отправляться автобусы в Пятигорск. Также с 28 ноября по средам и пятницам в 12:20 будут отправляться автобусы в Курск. С 29 ноября через день в 08:30 — в город Волжский. Кроме того, автобусы ходят в Краснодар, Москву и Сочи. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пассажиров автобусных рейсов будут подвозить в Керчи к электричкам, следующим в Тамань, а там забирать для продолжения пути по маршруту.С 20 ноября из Севастополя в Керчь запущен дополнительный автобусный маршрут, который будет следовать через Симферополь. Развожаев заявлял, что из Севастополя запустят автобусы ко всем новым точкам транспортного перехода в Крым и из Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма на Кубань и обратно: что нужно знать пассажирам и грузоперевозчикамТрасса Р-280 "Новороссия" в Крым и из Крыма: что нужно знать автомобилистамГде и как можно купить билет на электричку с Кубани в Крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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