https://crimea.ria.ru/20261126/iz-khory-khersonesa-khotyat-sdelat-progulochnuyu-zonu-1161347130.html

Из Хоры Херсонеса хотят сделать прогулочную зону

Из Хоры Херсонеса хотят сделать прогулочную зону - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Из Хоры Херсонеса хотят сделать прогулочную зону

В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" планируют провести исследование на одном из участков хоры Херсонеса – сельскохозяйственной округи города, а также... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T18:40

2026-11-26T18:40

2026-11-26T18:40

херсонес

историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический"

новости крыма

новости севастополя

крым

севастополь

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/12/1156112074_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_96f9f5f4f8276a539d37f2bb1684a7d8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" планируют провести исследование на одном из участков хоры Херсонеса – сельскохозяйственной округи города, а также благоустроить участок античной дороги. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель директора по научной работе музея Лариса Седикова."Хора Херсонеса – это сельскохозяйственная округа города, которая не менее важна для нас, чем само городище, поскольку это уникальное совершенно явление – то, что в Севастополе сохранилась эта античная структура землепользования античной эпохи. У нас есть участок, так называемая античная дорога, которая вела из Херсонеса на участки фактически почти через полгорода нынешнего Севастополя. Есть участки, где они раскопаны, а есть участки, где раскопки начаты – мы их видим, но хотелось бы привести их в порядок", – сказала Седикова.По ее словам, музей планирует не только завершить исследование, но и сделать эти участки доступными для горожан.Также она рассказала, что в новую магистральную экспозицию музея-заповедника "Херсонес Таврический" войдут находки, обнаруженные в Южном пригороде, в том числе из некрополя римского периода."Южный пригород – там, конечно, очень много находок, это некрополь. <…> Часть вещей, которые там были найдены, войдут в новую экспозицию", – сказала Седикова.По её словам, самые интересные находки происходят из некрополя римского периода.По ее словам, последние археологические работы в Херсонесе были связаны с охранными раскопками, однако в их рамках удалось сделать интересные открытия, находки и научные выводы."Сейчас мы находимся в переходном состоянии. Территория Херсонеса немножко трансформируется, и последние работы археологические, которые проводились в Херсонесе, связаны были с охранными раскопками. Но тем не менее в рамках этих исследований нам удалось сделать интересные открытия, интересные находки, интересные выводы научные", – сказала Седикова.Она отметила, что музей считает находкой каждый фрагмент керамики, который фиксируется, хотя не все они попадают в фонд.Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" готовится к юбилейному году. В 2027 он отметит сразу несколько дат: 200-летие со дня начала раскопок в Херсонесе, 135-летие самого музея и 180‑летие со дня рождения Карла Косцюшко‑Валюжинича – основателя музея, чье имя неразрывно связано с историей изучения Херсонеса. История крупнейшей археологической площадки многогранна и насыщена открытиями, которые не раз меняли представления ученых о жизни как самого античного города, так и его роли в истории Северного Причерноморья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе снимают фильм о "Херсонесе Таврическом"В "Херсонесе Таврическом" создали семейную игруВ Европе такого нет - эксперт раскрыл уникальность Судака в Крыму

херсонес

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонес, историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический", новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм