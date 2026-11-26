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Из Хоры Херсонеса хотят сделать прогулочную зону
Из Хоры Херсонеса хотят сделать прогулочную зону - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Из Хоры Херсонеса хотят сделать прогулочную зону
В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" планируют провести исследование на одном из участков хоры Херсонеса – сельскохозяйственной округи города, а также... РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T18:40
2026-11-26T18:40
2026-11-26T18:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" планируют провести исследование на одном из участков хоры Херсонеса – сельскохозяйственной округи города, а также благоустроить участок античной дороги. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель директора по научной работе музея Лариса Седикова."Хора Херсонеса – это сельскохозяйственная округа города, которая не менее важна для нас, чем само городище, поскольку это уникальное совершенно явление – то, что в Севастополе сохранилась эта античная структура землепользования античной эпохи. У нас есть участок, так называемая античная дорога, которая вела из Херсонеса на участки фактически почти через полгорода нынешнего Севастополя. Есть участки, где они раскопаны, а есть участки, где раскопки начаты – мы их видим, но хотелось бы привести их в порядок", – сказала Седикова.По ее словам, музей планирует не только завершить исследование, но и сделать эти участки доступными для горожан.Также она рассказала, что в новую магистральную экспозицию музея-заповедника "Херсонес Таврический" войдут находки, обнаруженные в Южном пригороде, в том числе из некрополя римского периода."Южный пригород – там, конечно, очень много находок, это некрополь. <…> Часть вещей, которые там были найдены, войдут в новую экспозицию", – сказала Седикова.По её словам, самые интересные находки происходят из некрополя римского периода.По ее словам, последние археологические работы в Херсонесе были связаны с охранными раскопками, однако в их рамках удалось сделать интересные открытия, находки и научные выводы."Сейчас мы находимся в переходном состоянии. Территория Херсонеса немножко трансформируется, и последние работы археологические, которые проводились в Херсонесе, связаны были с охранными раскопками. Но тем не менее в рамках этих исследований нам удалось сделать интересные открытия, интересные находки, интересные выводы научные", – сказала Седикова.Она отметила, что музей считает находкой каждый фрагмент керамики, который фиксируется, хотя не все они попадают в фонд.Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" готовится к юбилейному году. В 2027 он отметит сразу несколько дат: 200-летие со дня начала раскопок в Херсонесе, 135-летие самого музея и 180‑летие со дня рождения Карла Косцюшко‑Валюжинича – основателя музея, чье имя неразрывно связано с историей изучения Херсонеса. История крупнейшей археологической площадки многогранна и насыщена открытиями, которые не раз меняли представления ученых о жизни как самого античного города, так и его роли в истории Северного Причерноморья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе снимают фильм о "Херсонесе Таврическом"В "Херсонесе Таврическом" создали семейную игруВ Европе такого нет - эксперт раскрыл уникальность Судака в Крыму
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Из Хоры Херсонеса хотят сделать прогулочную зону
В Херсонесе планируют исследовать античную дорогу и оборудовать ее для горожан
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым
. В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" планируют провести исследование на одном из участков хоры Херсонеса – сельскохозяйственной округи города, а также благоустроить участок античной дороги. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
сообщила заместитель директора по научной работе музея Лариса Седикова.
"Хора Херсонеса – это сельскохозяйственная округа города, которая не менее важна для нас, чем само городище, поскольку это уникальное совершенно явление – то, что в Севастополе сохранилась эта античная структура землепользования античной эпохи. У нас есть участок, так называемая античная дорога, которая вела из Херсонеса на участки фактически почти через полгорода нынешнего Севастополя. Есть участки, где они раскопаны, а есть участки, где раскопки начаты – мы их видим, но хотелось бы привести их в порядок", – сказала Седикова.
По ее словам, музей планирует не только завершить исследование, но и сделать эти участки доступными для горожан.
"Сделать такую прогулочную зону, где можно было бы сочетать и получение знаний, и отдых. Мы надеемся, что на участке этой античной дороги в следующем году мы проведем исследование. Наверное, не весь отрезок, но с чего-то надо начать – и действительно, это было бы очень интересно", – подчеркнула Седикова.
Также она рассказала, что в новую магистральную экспозицию музея-заповедника "Херсонес Таврический"
войдут находки, обнаруженные в Южном пригороде, в том числе из некрополя римского периода.
"Южный пригород – там, конечно, очень много находок, это некрополь. <…> Часть вещей, которые там были найдены, войдут в новую экспозицию", – сказала Седикова.
По её словам, самые интересные находки происходят из некрополя римского периода.
"Там великолепные украшения, погребальные урны – в общем, много интересных вещей. Часть вещей, которые не вошли в экспозицию, будут популяризироваться с помощью временных выставок. И практически весь Южный пригород, который интересен, мы его, конечно, покажем", – подчеркнула она.
По ее словам, последние археологические работы в Херсонесе были связаны с охранными раскопками, однако в их рамках удалось сделать интересные открытия, находки и научные выводы.
"Сейчас мы находимся в переходном состоянии. Территория Херсонеса немножко трансформируется, и последние работы археологические, которые проводились в Херсонесе, связаны были с охранными раскопками. Но тем не менее в рамках этих исследований нам удалось сделать интересные открытия, интересные находки, интересные выводы научные", – сказала Седикова.
Она отметила, что музей считает находкой каждый фрагмент керамики, который фиксируется, хотя не все они попадают в фонд.
"Большая часть предметов действительно отбирается исследователем, потом на фондовой закупочной комиссии оценивается, и мы значительную часть принимаем. Уже очень много поступило – порядка 300 тысяч", – добавила Седикова.
Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" готовится к юбилейному году. В 2027 он отметит сразу несколько дат: 200-летие со дня начала раскопок в Херсонесе, 135-летие самого музея и 180‑летие со дня рождения Карла Косцюшко‑Валюжинича – основателя музея, чье имя неразрывно связано с историей изучения Херсонеса. История крупнейшей археологической площадки многогранна и насыщена открытиями, которые не раз меняли представления ученых о жизни как самого античного города, так и его роли в истории Северного Причерноморья.
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