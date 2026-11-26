https://crimea.ria.ru/20261126/ii-pomogaet-uchenym-v-sozdanii-lekarstv-ot-raka---murashko-1161419770.html

ИИ помогает ученым в создании лекарств от рака - Мурашко

ИИ помогает ученым в создании лекарств от рака - Мурашко - РИА Новости Крым, 26.11.2026

ИИ помогает ученым в создании лекарств от рака - Мурашко

В создании лекарственных препаратов от рака в России помогают технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T12:57

2026-11-26T12:57

2026-11-26T12:57

михаил мурашко

искусственный интеллект

медицина

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лекарство от рака

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В создании лекарственных препаратов от рака в России помогают технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.По его словам, уже есть такие приложения под индивидуальные препараты, которые сегодня используются. Он отметил, что такие подходы в лечении масштабируются и на другие области здравоохранения.Министр рассказал, что врачи регулярно тестируют искусственный интеллект в тех сферах медицины, в которых он используется."У нас сегодня система выстроена таким образом, что он (искусственный интеллект - ред.) постоянно проходит тестирование и экзамен у врачей. Потому что врачи его перепроверяют, причем перепроверяют системно. Если он дает чуть ниже достоверность, его блокируют через Росздравнадзор", - уточнил Мурашко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три в одном: в Севастополе разрабатывают уникальный препарат для лечения ракаАналогов нет: что создают в России в сфере здравоохраненияВакцина от рака избавила первого пациента от метастазов – академик Гинцбург

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2026

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михаил мурашко, искусственный интеллект, медицина, здравоохранение в россии, новости, лекарство от рака