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ИИ помогает ученым в создании лекарств от рака - Мурашко
ИИ помогает ученым в создании лекарств от рака - Мурашко - РИА Новости Крым, 26.11.2026
ИИ помогает ученым в создании лекарств от рака - Мурашко
В создании лекарственных препаратов от рака в России помогают технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T12:57
2026-11-26T12:57
2026-11-26T12:57
михаил мурашко
искусственный интеллект
медицина
здравоохранение в россии
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лекарство от рака
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В создании лекарственных препаратов от рака в России помогают технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.По его словам, уже есть такие приложения под индивидуальные препараты, которые сегодня используются. Он отметил, что такие подходы в лечении масштабируются и на другие области здравоохранения.Министр рассказал, что врачи регулярно тестируют искусственный интеллект в тех сферах медицины, в которых он используется."У нас сегодня система выстроена таким образом, что он (искусственный интеллект - ред.) постоянно проходит тестирование и экзамен у врачей. Потому что врачи его перепроверяют, причем перепроверяют системно. Если он дает чуть ниже достоверность, его блокируют через Росздравнадзор", - уточнил Мурашко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три в одном: в Севастополе разрабатывают уникальный препарат для лечения ракаАналогов нет: что создают в России в сфере здравоохраненияВакцина от рака избавила первого пациента от метастазов – академик Гинцбург
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михаил мурашко, искусственный интеллект, медицина, здравоохранение в россии, новости, лекарство от рака
ИИ помогает ученым в создании лекарств от рака - Мурашко
В создании лекарств от рака российским ученым помогает искусственный интеллект - Мурашко
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В создании лекарственных препаратов от рака в России помогают технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, уже есть такие приложения под индивидуальные препараты, которые сегодня используются.
"Они разрабатывались в том числе с коллегами из ИСП РАН, с математиками, где институт системного программирования, где они нам помогали в том числе сделать такие программные продукты, которые нам позволяют вырабатывать такие лекарственные препараты", - сказал Мурашко ИС "Вести"
.
Он отметил, что такие подходы в лечении масштабируются и на другие области здравоохранения.
Министр рассказал, что врачи регулярно тестируют искусственный интеллект в тех сферах медицины, в которых он используется.
"У нас сегодня система выстроена таким образом, что он (искусственный интеллект - ред.) постоянно проходит тестирование и экзамен у врачей. Потому что врачи его перепроверяют, причем перепроверяют системно. Если он дает чуть ниже достоверность, его блокируют через Росздравнадзор", - уточнил Мурашко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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