https://crimea.ria.ru/20261126/glave-kryma-sergeyu-aksenovu--54-1151171994.html

Главе Крыма Сергею Аксенову – 54

Главе Крыма Сергею Аксенову – 54 - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Главе Крыма Сергею Аксенову – 54

26 ноября глава Крыма Сергей Аксенов отмечает свой 54-й день рождения. Он неизменно руководит регионом с момента его воссоединения с Россией в 2014 году, при... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T08:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. 26 ноября глава Крыма Сергей Аксенов отмечает свой 54-й день рождения. Он неизменно руководит регионом с момента его воссоединения с Россией в 2014 году, при этом до 2019-го Аксенов также выполнял функции главы правительства республики.За весь этот период властям Крыма приходилось выполнять огромный объем работы, связанной с интеграцией региона в правовое и экономическое поле России, поддерживать политическую стабильность и межнациональное согласие в регионе, преодолевать тяжелые последствия украинского "наследия". Немало сил и времени ушло на формирование стабильной и профессиональной управленческой команды и создание условий, при которых в Крыму могли бы без сбоев и авралов реализовываться крупные инфраструктурные проекты.Решение этих важных задач в Крыму усугублялось разнообразными ЧП и стихийными бедствиями: многочисленные санкции, энергетическая, водная и продовольственная блокады, теракты на Крымском мосту, наводнения в Керчи и Ялте 2021 года, "шторм века" 2023-го… А с началом специальной военной операции полуостров де-факто стал прифронтовым регионом, по которому киевский режим постоянно пытается нанести удары, но получает решительный отпор российских защитников.Все эти и другие обстоятельства обусловили особый стиль "ручного управления", то есть в максимально сжатые сроки, без излишней бюрократии и формализма, но при этом твердо и решительно. В таком "ручном режиме" при поддержке федерального центра Сергею Аксенову уже более 12 лет приходится решать большинство задач, стоящих перед регионом. С его именем у многих крымчан ассоциируется возвращение полуострова в родную гавань и позитивные изменения, происходящие в регионе: рост экономики, колоссальный инфраструктурный скачок, развитие туризма, благоустройство территорий, строительство большого числа социальных объектов.В день рождения Сергея Аксенова РИА Новости Крым публикует фотохронику разных лет с участием главы республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, россия, политика, фото