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Где в Крыму купить топливо по 100 рублей 26 ноября
Где в Крыму купить топливо по 100 рублей 26 ноября - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Где в Крыму купить топливо по 100 рублей 26 ноября
В четверг, 26 ноября, автомобильное топливо по цене 100 рублей за литр можно будет купить в Крыму на заправках двух сетей. Об этом сообщает Минтопэнерго... РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T07:55
2026-11-26T07:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 26 ноября, автомобильное топливо по цене 100 рублей за литр можно будет купить в Крыму на заправках двух сетей. Об этом сообщает Минтопэнерго республики.С 8:00 бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо можно купить на АЗС "АТАН".С 14:00 бензин АИ-95 и дизельное топливо можно приобрести на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 15:00 бензин АИ-95 и дизельное топливо будет в продаже на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах, а также в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории, на ЮБК и в Сакском районе.С 17:00 бензин АИ-95 и дизельное топливо можно купить на АЗС "ТЭС" в городском округе Ялта.Данные обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru по мере поступления данных от нефтетрейдеров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крым, топливо в крыму, транспорт, минтопэнерго крыма
Где в Крыму купить топливо по 100 рублей 26 ноября
В Крыму бензин по 100 рублей можно купить 26 ноября на АЗС двух сетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 26 ноября, автомобильное топливо по цене 100 рублей за литр можно будет купить в Крыму на заправках двух сетей. Об этом сообщает Минтопэнерго республики.
С 8:00 бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо можно купить на АЗС "АТАН".
С 14:00 бензин АИ-95 и дизельное топливо можно приобрести на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.
С 15:00 бензин АИ-95 и дизельное топливо будет в продаже на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах, а также в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории, на ЮБК и в Сакском районе.
С 17:00 бензин АИ-95 и дизельное топливо можно купить на АЗС "ТЭС" в городском округе Ялта.
Данные обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru
по мере поступления данных от нефтетрейдеров.
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