https://crimea.ria.ru/20261126/gde-v-krymu-kupit-toplivo-po-100-rubley-26-noyabrya-1161408199.html

Где в Крыму купить топливо по 100 рублей 26 ноября

Где в Крыму купить топливо по 100 рублей 26 ноября - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Где в Крыму купить топливо по 100 рублей 26 ноября

В четверг, 26 ноября, автомобильное топливо по цене 100 рублей за литр можно будет купить в Крыму на заправках двух сетей. Об этом сообщает Минтопэнерго... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T07:55

2026-11-26T07:55

2026-11-26T07:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 26 ноября, автомобильное топливо по цене 100 рублей за литр можно будет купить в Крыму на заправках двух сетей. Об этом сообщает Минтопэнерго республики.С 8:00 бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо можно купить на АЗС "АТАН".С 14:00 бензин АИ-95 и дизельное топливо можно приобрести на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 15:00 бензин АИ-95 и дизельное топливо будет в продаже на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах, а также в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории, на ЮБК и в Сакском районе.С 17:00 бензин АИ-95 и дизельное топливо можно купить на АЗС "ТЭС" в городском округе Ялта.Данные обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru по мере поступления данных от нефтетрейдеров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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