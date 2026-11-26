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Фирмы Алушты оштрафовали за взятки сотруднику администрации
Фирмы Алушты оштрафовали за взятки сотруднику администрации - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Фирмы Алушты оштрафовали за взятки сотруднику администрации
В Алуште две фирмы оштрафовали на 2 миллиона рублей за дачу взяток представителю городской администрации. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T13:23
2026-11-26T13:23
2026-11-26T13:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Алуште две фирмы оштрафовали на 2 миллиона рублей за дачу взяток представителю городской администрации. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма."Установлено, что представитель двух фирм передал должностному лицу администрации Алушты взятки за заключение договоров аренды муниципального имущества", - говорится в сообщении.По данным надзорного ведомства, суд признал организации виновными по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) и назначил им штрафы на общую сумму 2 миллиона рублей.Ранее сообщалось, что житель Феодосии предстанет перед судом за попытку дать взятку сотруднику правоохранительных органов в размере 1,2 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму супруги-опекуны растратили деньги детей: приговор судаВ Крыму суд взыскал 2,8 млн рублей долга по арендной платеВ Крыму два сотрудника лесхоза получили по 8 лет за взятки
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РИА Новости Крым
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алушта, прокуратура республики крым, новости крыма, взятка, штрафы
Фирмы Алушты оштрафовали за взятки сотруднику администрации
Фирмы Алушты оштрафовали на 2 миллиона рублей за взятки сотруднику администрации