https://crimea.ria.ru/20261126/dobrovolets-iz-kryma-vyshel-v-final-mezhdunarodnoy-premii-myvmeste-1161418533.html

Доброволец из Крыма вышел в финал Международной премии #МыВместе

Доброволец из Крыма вышел в финал Международной премии #МыВместе - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Доброволец из Крыма вышел в финал Международной премии #МыВместе

Заместитель руководителя Крымского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Бекир Эреджепов стал финалистом VI Международной... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T12:17

2026-11-26T12:17

2026-11-26T12:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Заместитель руководителя Крымского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Бекир Эреджепов стал финалистом VI Международной премии #МыВместе. Об этом сообщили организаторы премии.Организаторы уточнили, что Эреджепов уже пять лет обучает добровольцев навыкам первой помощи, пожарной безопасности, спасения на воде и действиям в чрезвычайных ситуациях. Проводит практические занятия для школьников, студентов и молодых родителей, сопровождает команду из 38-45 добровольцев.В 2025 году подопечные Эреджепова приняли участие в ликвидации более 60 ландшафтных пожаров в Крыму и последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. В ходе работ волонтеры очистили более 40 тысяч кубических метров береговой линии, собрали 908 мешков загрязненного грунта и спасли 38 птиц. Несколько воспитанников финалиста поступили в Академию МЧС России.Международная премия #МыВместе - главная награда в сфере социальных проектов. Премия вручается в 14 номинациях.Победители конкурса 2026 года будут объявлены 3 и 5 декабря в Национальном центре "Россия" в Москве. Церемония награждения пройдет в рамках Международного форума гражданского участия #МыВместе. Организаторами выступают Росмолодежь и Добро.рф.Ранее сообщалось, что проект крымчанки Евгении Гарькавой "Инклюзивный центр искусств и спорта Аrt Vision" занял третье место по итогам Международной премии #МыВместе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хочу быть полезным: как работает Общественная палата Крыма с новым главойПесков наградил лауреатов международной премии "Евразия"Дмитрий Киселев удостоен премии "ТЭФИ – 2025"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, конкурс, общество, росмолодежь, добровольцы, новости крыма