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День Георгиевского креста – инфографика

День Георгиевского креста – инфографика - РИА Новости Крым, 26.11.2026

День Георгиевского креста – инфографика

Ежегодно 26 ноября в России отмечается День Георгиевского креста. В этот день в 1769 году императрицей Екатериной II была учреждена высшая военная награда... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T07:10

2026-11-26T07:10

2026-11-26T07:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Ежегодно 26 ноября в России отмечается День Георгиевского креста. В этот день в 1769 году императрицей Екатериной II была учреждена высшая военная награда Российской империи за боевые заслуги – орден Святого Георгия.За всю историю ордена у него было всего четыре полных кавалера. Первым из них стал генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов, награжденный 1-й степенью ордена в 1812 году за изгнание Наполеона из России.Также полными кавалерами были генерал-фельдмаршал Михаил Барклай-де-Толли, генерал-фельдмаршал Иван Варшавский, граф Паскевич-Эриванский и генерал-фельдмаршал граф Иван Дибич-Забалканский.С 1913 года орден официально стал называться Георгиевским крестом, а в 1917 году орден Святого Георгия был упразднен. В августе 2000 года его восстановили в качестве высшей военной награды России с четырьмя рангами. Каждый крест снабжается георгиевской лентой, отличительной особенностью которой является чередование черных и оранжевых полос.Сейчас Георгиевским крестом награждают военных из числа солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов, младших офицеров за подвиги и отличия при нападении внешнего противника, а также участие в боях на территории других стран при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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