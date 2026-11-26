https://crimea.ria.ru/20261126/chetyre-cheloveka-postradali-iz-za-ataki-bpla-v-slavyanskom-rayone-kubani-1161411101.html
Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА в Славянском районе Кубани
Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА в Славянском районе Кубани - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА в Славянском районе Кубани
В Краснодарском крае четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T09:52
2026-11-26T09:52
2026-11-26T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА. Об этом сообщает оперштаб Кубани.В Славянске-на-Кубани повреждены фасады и остекление квартир в четырех многоквартирных домах. Также обломки БПЛА упали в Калининском районе. В станице Старовеличковской на одной из улиц повреждены три частных дома – в них выбило окна. Пострадавших нет. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, новости, происшествия, атаки всу
Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА в Славянском районе Кубани
В Краснодарском крае четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА