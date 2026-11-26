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Часть Керчи осталась без тепла

Часть Керчи осталась без тепла - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Часть Керчи осталась без тепла

Свыше 10 улиц Керчи остались без отопления в четверг, 26 ноября. Об этом сообщила администрация города в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T10:01

2026-11-26T10:01

2026-11-26T10:01

новости крыма

керчь

отопление

администрация керчи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Свыше 10 улиц Керчи остались без отопления в четверг, 26 ноября. Об этом сообщила администрация города в своем канале в МАКС.Без тепла остались дома на улицах Свердлова, Айвазовского, Набережной, Марата, Рыбаков, Ушинского, Ворошилова, Буденного, Блюхера и прилегающих, на Индустриальное шоссе и в 5-м Босфорском переулке. Также отопление пропало в домах в районе Нижний Солнечный.Кроме того, в зону ограничения попадают учебные заведения, расположенные поблизости."Восстановление подачи теплоносителя планируется до конца дня", – рассказали в администрации.Ранее сообщалось, что предприятие "Крымтеплокоммунэнерго" проведет перерасчет платы за услуги теплоснабжения в домах, где отопления не было из-за перебоев со светом. Речь идет о домах, не оснащенных приборами учета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: как будут работать котельные Симферополя при отключениях светаКому и как в Крыму пересчитают плату за отопление при отключениях светаВ Ялте около 100 домов остались без отопления из-за аварии

керчь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, керчь, отопление, администрация керчи