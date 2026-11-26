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Бюджет Крыма на трехлетку принят в первом чтении

Бюджет Крыма на трехлетку принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Бюджет Крыма на трехлетку принят в первом чтении

Парламент Крыма на сессии в четверг принял в первом чтении проект бюджета республики на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Рассмотрению законопроекта... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T13:37

2026-11-26T13:37

2026-11-26T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Парламент Крыма на сессии в четверг принял в первом чтении проект бюджета республики на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Рассмотрению законопроекта предшествовали парламентские слушания.Как отметил председатель Госсовета РК Владимир Константинов, одним из главных доходных источников республиканского бюджета остаются налоговые поступления. В 2027 году их объем запланирован в размере почти 104 миллиарда рублей, в 2028-м – 112,2 млрд рублей, в 2029-м – 118,1 млрд рублей.Вице-премьер Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико в комментарии журналистам отметила, что ключевыми направлениями бюджета являются финансирование социально-культурной сферы, социальные приоритеты и достижение показателей, установленные указами президента РФ по образованию, здравоохранению, спорту, ЖКХ и другим отраслям.Она уточнила, что о сокращении бюджетных ассигнований речи пока не идет. В первоначальном проекте учтены только дотации. При доработке проекта бюджета ко второму чтению будет сделана окончательная оценка по межбюджетным трансфертам.Оценивая параметры бюджета, Владимир Константинов подчеркнул, что в проекте учтены 100% необходимых средств для обеспечения крымчан льготными лекарствами, медицинскими расходниками и лечебным питанием.Кроме того, обеспечено финансирование всех уровней образования, мер поддержки педагогов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление премий, стипендий, грантов, получение льготного питания отдельными категориями обучающихся. Запланированы расходы на содержание общежитий.Также предусмотрена модернизация учреждений культурно-досугового типа, библиотек и детских школ искусств, техническое оснащение театров и музеев.Ранее сообщалось, что Государственная Дума утвердила в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит 289,1 миллиарда из федерального бюджета на трехлетку Путину доложили о росте налоговых поступлений в РоссииКабмин направил 600 миллионов рублей на медикаменты в 11 регионах России

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бюджет, бюджет крыма, ирина кивико, владимир константинов, экономика крыма, новости крыма, крым