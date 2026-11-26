Бюджет Крыма на трехлетку и новый обмен телами погибших: главное за день
Бюджет Крыма на трехлетку и новый обмен телами погибших военных: главное за день
© Владимир МединскийОбмен телами погибших солдат между Россией и Украиной
© Владимир Мединский
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Россия и Украина обменялись телами погибших военных. В Крыму в первом чтении приняли бюджет республики на три года. На Кубани после атаки ВСУ горит нефтезавод и пострадали четыре человека. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия Бердянска в 2027 году. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал причину тупика в урегулировании конфликта на Украине.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Обмен телами погибших военных между Россией и Украиной
В четверг, 26 ноября, прошел новый обмен телами военнослужащих между Россией и Украиной на территории Беларуси. Российская сторона передала Киеву 250 тел, взамен получила 22 погибших военных.
Крымский бюджет на трехлетку принят в первом чтении
Парламент Крыма принял в первом чтении проект бюджета республики на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Как отметил председатель Госсовета РК Владимир Константинов, одним из главных доходных источников республиканского бюджета остаются налоговые поступления. В 2027 году их объем запланирован в размере почти 104 миллиарда рублей, в 2028-м – 112,2 млрд рублей, в 2029-м – 118,1 млрд рублей.
Ключевыми направлениями бюджета являются финансирование социально-культурной сферы, социальные приоритеты и достижение показателей, установленные указами президента РФ по образованию, здравоохранению, спорту, ЖКХ и другим отраслям.
Атака ВСУ на Кубань
В четверг в Славянском районе Кубани после ночного удара беспилотников пострадали четыре человека. В Славянске-на-Кубани повреждены фасады и остекление квартир в четырех многоквартирных домах.
На Славянском нефтеперерабатывающем заводе из-за атаки значительные повреждения получила установка атмосферной дистилляции нефти, разрушены парки хранения нефтепродуктов, поврежден трубопровод, пробиты резервуары для хранения нефти и связанные с ними трубопроводы. На поврежденных объектах произошли серьезные возгорания. Кроме того, повреждения резервуаров хранения нефти привели к розливу.
200-летие Бердянска отметят в России в 2027 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2027 году 200-летия Бердянска. Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий в честь этого события.
Что мешает завершению конфликта на Украине
Территориальный вопрос мешает завершению конфликта на Украине, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.
По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, переговорщики Трампа торопятся заключить хотя бы рамочную сделку до января, когда начнет работу новый созыв Конгресса под контролем демократов. В новом году Белый дом будут ждать расследования и процедура импичмента, и вести переговоры станет сложнее, пояснил политолог. Европейцы и украинское лобби, наоборот, тянут время, надеясь на поддержку со стороны демократов, констатировал американист.