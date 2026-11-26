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Больше 50 сел Бахчисарайского района вечером в четверг останутся без света

Больше 50 сел Бахчисарайского района вечером в четверг останутся без света - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Больше 50 сел Бахчисарайского района вечером в четверг останутся без света

Вечером в четверг жители порядка 50 сел Бахчисарайского района останутся без электроснабжения в связи с введенными ограничениями. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T19:03

2026-11-26T19:03

2026-11-26T19:03

крым

бахчисарайский район

бахчисарай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Вечером в четверг жители порядка 50 сел Бахчисарайского района останутся без электроснабжения в связи с введенными ограничениями. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Кроме того, в Бахчисарае обесточат жителей улицы Мичурина."Ориентировочное время отключения - от трех до шести часов", - говорится в сообщении.Крым и Севастополь днем в четверг остались без электроэнергии из-за аварии за пределами полуострова. В связи с аварийным отключением в регионе временно нарушено движение троллейбусов.В Крыму с 25 ноября действуют ограничения подачи электроэнергии на 30%. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, этот период продлится не более 10 дней. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.Утром в четверг в "Крымэнерго" предупредили, что длительность отключений электроэнергии в Крыму 26 ноября может достигать 12 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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