Больше 50 сел Бахчисарайского района вечером в четверг останутся без света
В Бахчисарайском районе Крыма вечером в четверг без света останутся больше 50 сел
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУличное освещение
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Вечером в четверг жители порядка 50 сел Бахчисарайского района останутся без электроснабжения в связи с введенными ограничениями. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
Света с 20:00 не будет в селах Счастливое, Плотинное, Аромат (частично), Нагорное, Богатырь, Многоречье, Зеленое, Солнечноселье, Высокое, Соколиное, Новополье, Путиловка, Поляна, Богатое ущелье, Голубинка, Нижняя Голубинка, Ароматное, Репино, Плодовое, Брянское, Каштаны, Дорожное, Дубровка, Отрадное, Шевченково, Вилино (частично), Табачное (частично), Кочергино, Маловидное, Викторовка, Энтузиаст, Садовод, Мостовое, Железнодорожное, Речное (частично), Сирень, Верхнесадовое, Пироговка, Фронтовое, Дачное, Тургеневка, Белокаменка, Красный Мак, Холмовка, Залесное, Танковое, Ходжа Сала, Куйбышево, Малосадовое, Новоульяновка.
Кроме того, в Бахчисарае обесточат жителей улицы Мичурина.
"Ориентировочное время отключения - от трех до шести часов", - говорится в сообщении.
Крым и Севастополь днем в четверг остались без электроэнергии из-за аварии за пределами полуострова. В связи с аварийным отключением в регионе временно нарушено движение троллейбусов.
В Крыму с 25 ноября действуют ограничения подачи электроэнергии на 30%. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, этот период продлится не более 10 дней. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.
Утром в четверг в "Крымэнерго" предупредили, что длительность отключений электроэнергии в Крыму 26 ноября может достигать 12 часов.