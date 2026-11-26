https://crimea.ria.ru/20261126/agrariyam-novykh-regionov-vydelyat-dopolnitelno-3-mlrd-rubley-1161428886.html
Аграриям новых регионов выделят дополнительно 3 млрд рублей
Аграриям новых регионов выделят дополнительно 3 млрд рублей - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Аграриям новых регионов выделят дополнительно 3 млрд рублей
Сельхозпроизводителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей дополнительно выделят почти 3 миллиарда рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T16:35
2026-11-26T16:35
2026-11-26T16:35
новости
поддержка аграриев
михаил мишустин
правительство россии
новые регионы россии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/0d/1141046662_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4746230ba52b17f8eea0950daca396bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Сельхозпроизводителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей дополнительно выделят почти 3 миллиарда рублей. Об этом говорилось в четверг, 26 ноября, в ходе заседания правительства России.По его словам, благодаря такой поддержке сельхозпроизводители в новых российских субъектах получат необходимые оборотные средства, чтобы своевременно подготовиться к полевым работам 2027 года – приобрести сырье, удобрения, топливо.Ранее сообщалось, что правительство России дополнительно направит около 50 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей и жителей сельских территорий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:366 тысяч гектаров: в Крыму завершили сев озимыхВ Крыму 12 сельхозпроектов получат гранты на 104 миллиона рублейКрымским аграриям продлили сроки лизинговых платежей
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/0d/1141046662_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_92755ca57e326342e479956df4755ec5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, поддержка аграриев , михаил мишустин, правительство россии, новые регионы россии
Аграриям новых регионов выделят дополнительно 3 млрд рублей
Сельхозпроизводителям четырех новых регионов выделят дополнительно 3 млрд рублей