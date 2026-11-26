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Аграриям новых регионов выделят дополнительно 3 млрд рублей

Аграриям новых регионов выделят дополнительно 3 млрд рублей - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Аграриям новых регионов выделят дополнительно 3 млрд рублей

Сельхозпроизводителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей дополнительно выделят почти 3 миллиарда рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T16:35

2026-11-26T16:35

2026-11-26T16:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Сельхозпроизводителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей дополнительно выделят почти 3 миллиарда рублей. Об этом говорилось в четверг, 26 ноября, в ходе заседания правительства России.По его словам, благодаря такой поддержке сельхозпроизводители в новых российских субъектах получат необходимые оборотные средства, чтобы своевременно подготовиться к полевым работам 2027 года – приобрести сырье, удобрения, топливо.Ранее сообщалось, что правительство России дополнительно направит около 50 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей и жителей сельских территорий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:366 тысяч гектаров: в Крыму завершили сев озимыхВ Крыму 12 сельхозпроектов получат гранты на 104 миллиона рублейКрымским аграриям продлили сроки лизинговых платежей

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, поддержка аграриев , михаил мишустин, правительство россии, новые регионы россии