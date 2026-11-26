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Афера на миллионы: в Севастополе мошенник оставил людей без квартир
Афера на миллионы: в Севастополе мошенник оставил людей без квартир - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Афера на миллионы: в Севастополе мошенник оставил людей без квартир
35-летний житель Севастополя предстанет перед Судом за строительную аферу на 10 миллионов рублей. Под видом застройщика он обманул пятерых севастопольцев,... РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T11:32
2026-11-26T11:32
2026-11-26T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. 35-летний житель Севастополя предстанет перед Судом за строительную аферу на 10 миллионов рублей. Под видом застройщика он обманул пятерых севастопольцев, сообщили в полиции города.По данным полиции Севастополя, злоумышленник арендовал земельный участок с разрешением на индивидуальное жилищное строительство и начал строить на нем многоквартирный дом, что недопустимо по закону. Факт многоквартирности постройки он скрывал от контролирующих органов, а деньги, внесенные в качестве предоплаты за квартиры, тратил на личные нужды и поддержание схемы.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах). Расследование завершено, материалы направлены в суд. Имущество обвиняемого арестовано.Ранее сообщалось, что прокуратура Севастополя добилась пяти лет лишения свободы для участницы мошеннической схемы с долевым строительством и продажей квартир.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь крымчан осудят за организацию сим-боксов для мошенниковПреступный дуэт: в Севастополе раскрыли аферу с недвижимостью на 25,5 миллионовВ Алуште обманутым дольщикам выплатили 52,5 млн рублей
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новости севастополя, севастополь, полиция севастополя, строительство, жилье, происшествия, мошенничество
Афера на миллионы: в Севастополе мошенник оставил людей без квартир
В Севастополе мошенник выманил у желавших купить квартиры 10 миллионов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. 35-летний житель Севастополя предстанет перед Судом за строительную аферу на 10 миллионов рублей. Под видом застройщика он обманул пятерых севастопольцев, сообщили в полиции города.
"Злоумышленник подготовил эскизный проект многоквартирного дома и образцы договоров, арендовал офисное помещение, привлек риелторов, которые не знали о преступном замысле, и активно продвигал стройку в сети. Пострадавшие – горожане возрастом от 34 до 66 лет – вложили деньги в "будущие квартиры", но в итоге остались ни с чем", – говорится в сообщении.
По данным полиции Севастополя, злоумышленник арендовал земельный участок с разрешением на индивидуальное жилищное строительство и начал строить на нем многоквартирный дом, что недопустимо по закону. Факт многоквартирности постройки он скрывал от контролирующих органов, а деньги, внесенные в качестве предоплаты за квартиры, тратил на личные нужды и поддержание схемы.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах). Расследование завершено, материалы направлены в суд. Имущество обвиняемого арестовано.
Ранее сообщалось, что прокуратура Севастополя добилась
пяти лет лишения свободы для участницы мошеннической схемы с долевым строительством и продажей квартир.
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