https://crimea.ria.ru/20261126/afera-na-milliony-v-sevastopole-moshennik-ostavil-lyudey-bez-kvartir-1161414631.html

Афера на миллионы: в Севастополе мошенник оставил людей без квартир

Афера на миллионы: в Севастополе мошенник оставил людей без квартир - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Афера на миллионы: в Севастополе мошенник оставил людей без квартир

35-летний житель Севастополя предстанет перед Судом за строительную аферу на 10 миллионов рублей. Под видом застройщика он обманул пятерых севастопольцев,... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T11:32

2026-11-26T11:32

2026-11-26T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. 35-летний житель Севастополя предстанет перед Судом за строительную аферу на 10 миллионов рублей. Под видом застройщика он обманул пятерых севастопольцев, сообщили в полиции города.По данным полиции Севастополя, злоумышленник арендовал земельный участок с разрешением на индивидуальное жилищное строительство и начал строить на нем многоквартирный дом, что недопустимо по закону. Факт многоквартирности постройки он скрывал от контролирующих органов, а деньги, внесенные в качестве предоплаты за квартиры, тратил на личные нужды и поддержание схемы.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах). Расследование завершено, материалы направлены в суд. Имущество обвиняемого арестовано.Ранее сообщалось, что прокуратура Севастополя добилась пяти лет лишения свободы для участницы мошеннической схемы с долевым строительством и продажей квартир.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь крымчан осудят за организацию сим-боксов для мошенниковПреступный дуэт: в Севастополе раскрыли аферу с недвижимостью на 25,5 миллионовВ Алуште обманутым дольщикам выплатили 52,5 млн рублей

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, полиция севастополя, строительство, жилье, происшествия, мошенничество