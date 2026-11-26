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Иван Папанин: человек, воплотивший мальчишеские мечты о море
Иван Папанин: человек, воплотивший мальчишеские мечты о море - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Иван Папанин: человек, воплотивший мальчишеские мечты о море
Выдающийся советский исследователь Арктики, дважды Герой Советского Союза, почетный крымчанин Иван Папанин родился в Севастополе на Аполлоновке (городской... РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T17:09
2026-11-26T17:09
2026-11-26T17:09
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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Выдающийся советский исследователь Арктики, дважды Герой Советского Союза, почетный крымчанин Иван Папанин родился в Севастополе на Аполлоновке (городской микрорайон). На Корабельной стороне (исторический район города) в одноименном сквере ему установлен величественный монумент высотой 4,5 метра.Сегодня современные исследователи и мореплаватели идут по его стопам, которые Папанин с товарищами сделал в 30-е годы прошлого века. О его воплотившейся "мальчишеской мечте о море" РИА Новости Крым рассказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.Иван Дмитриевич Папанин родился в Севастополе 26 ноября 1894 года в семье матроса.В 1909 году он окончил земскую начальную школу, после чего стал работать учеником флотского токаря. С 1914 по 1917 год служил матросом военного порта в Севастополе.После Октябрьской революции Папанин стал членом Черноморского отряда революционных моряков в Крыму, участвовал в Гражданской войне на стороне красных. В 1920 году стал комендантом Крымской чрезвычайной комиссии по борьбе с бандитизмом в Крыму, через год – секретарем Революционного военного совета ЧФ.После Гражданской войны работал в Народном комиссариате почт и телеграфов СССР. В 1925 году направлен в Якутию в качестве заместителя начальника экспедиции по строительству радиостанции в Томмоте. В 1932-1933 годы руководил полярной станцией Бухта Тихая (Земля Франца-Иосифа), а в 1934-1935 годах – станцией на мысе Челюскин.В годы Великой Отечественной войны Папанин работал начальником Главсевморпути и руководил строительством мощных ледоколов, был уполномоченным Госкомитета обороны по морским перевозкам в Белом море и организации погрузки и выгрузки в Архангельском порту.С 1946 и до 1986 года возглавлял московский филиал Географического общества СССР, занимал руководящие должности при АН СССР.30 января 1986 года Папанина не стало. Он умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.Андрей КиреевСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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общество, история, память, севастополь, арктика, авторы, сергей горбачев, истории великих людей
Иван Папанин: человек, воплотивший мальчишеские мечты о море
Иван Папанин: человек, воплотивший мальчишеские мечты о море
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Выдающийся советский исследователь Арктики, дважды Герой Советского Союза, почетный крымчанин Иван Папанин родился в Севастополе на Аполлоновке (городской микрорайон). На Корабельной стороне (исторический район города) в одноименном сквере ему установлен величественный монумент высотой 4,5 метра.
Сегодня современные исследователи и мореплаватели идут по его стопам, которые Папанин с товарищами сделал в 30-е годы прошлого века. О его воплотившейся "мальчишеской мечте о море" РИА Новости Крым
рассказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.
"Папанин является примером того, как простой севастопольский мальчишка с Корабелки с четырьмя классами образования смог воплотить свои мечты, связанные с морем. Стать дважды Героем СССР, контр-адмиралом, академиком, доктором географических наук, человеком, который золотом вписал свое имя в скрижали истории Отечества. И сегодня его жизнь служит примером для современных мальчишек", – отметил Горбачев.
Иван Дмитриевич Папанин родился в Севастополе 26 ноября 1894 года в семье матроса.
В 1909 году он окончил земскую начальную школу, после чего стал работать учеником флотского токаря. С 1914 по 1917 год служил матросом военного порта в Севастополе.
После Октябрьской революции Папанин стал членом Черноморского отряда революционных моряков в Крыму, участвовал в Гражданской войне на стороне красных. В 1920 году стал комендантом Крымской чрезвычайной комиссии по борьбе с бандитизмом в Крыму, через год – секретарем Революционного военного совета ЧФ.
"После перестройки его деятельность подверглась переоценке. Это связано с начальным периодом его биографии, с Гражданской войной в России, когда он был комиссаром в Крыму. Его обвиняли в причастности к организации "красного террора", и на этом эмоциональном фоне терялся общий масштаб его личности. Но время все расставит на свои места. Для нас Папанин важен достижениями другого периода – прежде всего, исследованием Арктики", – сказал собеседник.
После Гражданской войны работал в Народном комиссариате почт и телеграфов СССР. В 1925 году направлен в Якутию в качестве заместителя начальника экспедиции по строительству радиостанции в Томмоте. В 1932-1933 годы руководил полярной станцией Бухта Тихая (Земля Франца-Иосифа), а в 1934-1935 годах – станцией на мысе Челюскин.
В 1937-1938 годах возглавлял первую в мире дрейфующую станцию "Северный полюс", за что был удостоен звания Героя Советского Союза и получил степень доктора географических наук. Полярники дрейфовали на льдине 274 дня, после чего были эвакуированы ледокольными пароходами "Мурман" и "Таймыр".
В годы Великой Отечественной войны Папанин работал начальником Главсевморпути и руководил строительством мощных ледоколов, был уполномоченным Госкомитета обороны по морским перевозкам в Белом море и организации погрузки и выгрузки в Архангельском порту.
С 1946 и до 1986 года возглавлял московский филиал Географического общества СССР, занимал руководящие должности при АН СССР.
30 января 1986 года Папанина не стало. Он умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.
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