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366 тысяч гектаров: в Крыму завершили сев озимых
366 тысяч гектаров: в Крыму завершили сев озимых - РИА Новости Крым, 26.11.2026
366 тысяч гектаров: в Крыму завершили сев озимых
Аграрии Крыма закончили работы по севу озимых культур под урожай 2027 года. Всего засеяно около 366 тысяч гектаров, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем... РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T10:29
2026-11-26T10:29
2026-11-26T10:29
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новости крыма
сельское хозяйство
урожай зерновых культур
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Аграрии Крыма закончили работы по севу озимых культур под урожай 2027 года. Всего засеяно около 366 тысяч гектаров, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.По информации главы республики, больше всего зерновых засеяли Джанкойский, Красногвардейский и Раздольненский районы, по масличным культурам лидируют Нижнегорский, Советский и Сакский районы.Ранее глава Крыма сообщал, что Минсельхоз РК планирует с конца ноября довести более 2,27 млрд рублей поддержки более чем 400 крымским сельхозпроизводителям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 12 сельхозпроектов получат гранты на 104 миллиона рублейКрымским аграриям продлили сроки лизинговых платежейКабмин выделил 50 млрд рублей на льготное кредитование аграриев
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крым, новости крыма, сельское хозяйство, урожай зерновых культур, сергей аксенов
366 тысяч гектаров: в Крыму завершили сев озимых
Аграрии Крыма засеяли около 366 тысяч гектаров озимых культур под урожай 2027 года