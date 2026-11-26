https://crimea.ria.ru/20261126/366-tysyach-gektarov-v-krymu-zavershili-sev-ozimykh-1161412180.html

366 тысяч гектаров: в Крыму завершили сев озимых

366 тысяч гектаров: в Крыму завершили сев озимых - РИА Новости Крым, 26.11.2026

366 тысяч гектаров: в Крыму завершили сев озимых

Аграрии Крыма закончили работы по севу озимых культур под урожай 2027 года. Всего засеяно около 366 тысяч гектаров, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T10:29

2026-11-26T10:29

2026-11-26T10:29

крым

новости крыма

сельское хозяйство

урожай зерновых культур

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Аграрии Крыма закончили работы по севу озимых культур под урожай 2027 года. Всего засеяно около 366 тысяч гектаров, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.По информации главы республики, больше всего зерновых засеяли Джанкойский, Красногвардейский и Раздольненский районы, по масличным культурам лидируют Нижнегорский, Советский и Сакский районы.Ранее глава Крыма сообщал, что Минсельхоз РК планирует с конца ноября довести более 2,27 млрд рублей поддержки более чем 400 крымским сельхозпроизводителям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 12 сельхозпроектов получат гранты на 104 миллиона рублейКрымским аграриям продлили сроки лизинговых платежейКабмин выделил 50 млрд рублей на льготное кредитование аграриев

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сельское хозяйство, урожай зерновых культур, сергей аксенов