https://crimea.ria.ru/20261126/343-ukrainskikh-bpla-pytalis-atakovat-krym-i-drugie-regiony-rossii-1161409435.html

343 украинских БПЛА пытались атаковать Крым и другие регионы России

343 украинских БПЛА пытались атаковать Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 26.11.2026

343 украинских БПЛА пытались атаковать Крым и другие регионы России

Дежурные силы ПВО в ночь на четверг уничтожили 343 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T09:09

2026-11-26T09:09

2026-11-26T09:09

крым

новости крыма

атаки всу на крым

беспилотник (бпла, дрон)

пво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО в ночь на четверг уничтожили 343 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны России.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областей, Московского региона, Ставропольского края, Краснодарского края, республик Татарстан, Башкортостан, Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф