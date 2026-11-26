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343 украинских БПЛА пытались атаковать Крым и другие регионы России
343 украинских БПЛА пытались атаковать Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 26.11.2026
343 украинских БПЛА пытались атаковать Крым и другие регионы России
Дежурные силы ПВО в ночь на четверг уничтожили 343 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T09:09
2026-11-26T09:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО в ночь на четверг уничтожили 343 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны России.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областей, Московского региона, Ставропольского края, Краснодарского края, республик Татарстан, Башкортостан, Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф
343 украинских БПЛА пытались атаковать Крым и другие регионы России
343 украинских БПЛА ночью пытались атаковать Крым и другие регионы России
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО в ночь на четверг уничтожили 343 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 343 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областей, Московского региона, Ставропольского края, Краснодарского края, республик Татарстан, Башкортостан, Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
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