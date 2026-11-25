https://crimea.ria.ru/20261125/zhitelyam-sevastopolya-pereschitali-platu-za-tko-posle-musornogo-kollapsa-1161362309.html

Жителям Севастополя пересчитали плату за ТКО после мусорного коллапса

Жителям Севастополя пересчитали плату за ТКО после мусорного коллапса - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Жителям Севастополя пересчитали плату за ТКО после мусорного коллапса

По требованию прокуратуры севастопольцам пересчитали на 1,5 млн рублей плату за услуги по обращению с коммунальными отходами. А виновника мусорного коллапса... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T11:17

2026-11-25T11:17

2026-11-25T11:17

мусор

прокуратура города севастополя

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. По требованию прокуратуры севастопольцам пересчитали на 1,5 млн рублей плату за услуги по обращению с коммунальными отходами. А виновника мусорного коллапса оштрафовали более чем на 30 тысяч рублей, сообщили в надзорном ведомстве Севастополя. В октябре в Севастополе возникли проблемы с вывозом мусора из-за блокировки счетов компании по вывозу твердых коммунальных отходов. В городе начали служебную проверку. Исполняющему обязанности заместителя губернатора Максиму Ковалеву был объявлен выговор."Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по обращениям местных жителей и сообщениям в средствах массовой информации о фактах скопления бытового мусора на территории города Севастополя", - говорится в сообщении.Как установила прокуратура, периодичность вывоза мусора с контейнерных площадок в Ленинском, Гагаринском и Нахимовском районах нарушалась в результате бездействия регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.Природоохранный прокурор возбудил в отношении генерального директора "Благоустройство города "Севастополь" дела об административных правонарушениях по фактам несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к сбору отходов производства и потребления и нарушения нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами.Также прокурор потребовал устранить нарушения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мусорный коллапс: почему в Севастополе перестали вывозить отходыСтроительство экотехнопарка в Севастополе: к чему быть готовыми жителямКогда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма

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