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Жителям Севастополя пересчитали плату за ТКО после мусорного коллапса
Жителям Севастополя пересчитали плату за ТКО после мусорного коллапса - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Жителям Севастополя пересчитали плату за ТКО после мусорного коллапса
По требованию прокуратуры севастопольцам пересчитали на 1,5 млн рублей плату за услуги по обращению с коммунальными отходами. А виновника мусорного коллапса... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T11:17
2026-11-25T11:17
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мусор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. По требованию прокуратуры севастопольцам пересчитали на 1,5 млн рублей плату за услуги по обращению с коммунальными отходами. А виновника мусорного коллапса оштрафовали более чем на 30 тысяч рублей, сообщили в надзорном ведомстве Севастополя. В октябре в Севастополе возникли проблемы с вывозом мусора из-за блокировки счетов компании по вывозу твердых коммунальных отходов. В городе начали служебную проверку. Исполняющему обязанности заместителя губернатора Максиму Ковалеву был объявлен выговор."Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по обращениям местных жителей и сообщениям в средствах массовой информации о фактах скопления бытового мусора на территории города Севастополя", - говорится в сообщении.Как установила прокуратура, периодичность вывоза мусора с контейнерных площадок в Ленинском, Гагаринском и Нахимовском районах нарушалась в результате бездействия регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.Природоохранный прокурор возбудил в отношении генерального директора "Благоустройство города "Севастополь" дела об административных правонарушениях по фактам несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к сбору отходов производства и потребления и нарушения нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами.Также прокурор потребовал устранить нарушения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мусорный коллапс: почему в Севастополе перестали вывозить отходыСтроительство экотехнопарка в Севастополе: к чему быть готовыми жителямКогда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
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мусор, прокуратура города севастополя, севастополь, новости севастополя, жкх крыма и севастополя
Жителям Севастополя пересчитали плату за ТКО после мусорного коллапса
Севастопольцам пересчитали на 1,5 млн рублей плату за ТКО после мусорного коллапса
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. По требованию прокуратуры севастопольцам пересчитали на 1,5 млн рублей плату за услуги по обращению с коммунальными отходами. А виновника мусорного коллапса оштрафовали более чем на 30 тысяч рублей, сообщили в надзорном ведомстве Севастополя.
В октябре в Севастополе возникли проблемы с вывозом мусора из-за блокировки счетов компании по вывозу твердых коммунальных отходов. В городе начали служебную проверку. Исполняющему обязанности заместителя губернатора Максиму Ковалеву был объявлен выговор.
"Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по обращениям местных жителей и сообщениям в средствах массовой информации о фактах скопления бытового мусора на территории города Севастополя", - говорится в сообщении.
Как установила прокуратура, периодичность вывоза мусора с контейнерных площадок в Ленинском, Гагаринском и Нахимовском районах нарушалась в результате бездействия регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Природоохранный прокурор возбудил в отношении генерального директора "Благоустройство города "Севастополь" дела об административных правонарушениях по фактам несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к сбору отходов производства и потребления и нарушения нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами.
Также прокурор потребовал устранить нарушения.
"По результатам вмешательства надзорного ведомства гражданам произведен перерасчет платы за предоставление услуг по обращению с коммунальными отходами на общую сумму более 1,5 млн рублей. Виновное лицо оштрафовано на 31 тысяч рублей", - заключили в прокуратуре.
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