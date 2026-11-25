https://crimea.ria.ru/20261125/zaderzhka-poezdov-v-krym-i-iz-kryma-aktualnaya-informatsiya-1161399378.html
Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальная информация
Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальная информация - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальная информация
Три поезда на полуостров и один из Крыма задерживаются в пути из-за непогоды в Рязанской области. Об этом сообщает "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T17:02
2026-11-25T17:02
2026-11-25T17:30
гранд сервис экспресс
поезд
поезд "таврия"
железная дорога
новости крыма
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Три поезда на полуостров и один из Крыма задерживаются в пути из-за непогоды в Рязанской области. Об этом сообщает "Гранд Сервис Экспресс".Утром в среду, 25 ноября, стало известно, что пять пассажирских поездов "Таврия" задерживаются в Крым и с территории полуострова из-за ухудшения погодных условий в Рязанской области. Время опоздания достигало 11 часов. Затем число поездов "Таврия" крымского направления сократилось до четырех.По состоянию на 16:00 в Крым задерживаются:Из Крыма:Также в компании обратили внимание, что отправление в среду, 25 ноября, поезда №008 Санкт-Петербург – Керчь с Московского вокзала (СПб) ожидается не ранее 19:30.Кроме того, по состоянию на 16:00 задерживается поезд "Таврия" №170 Москва – Минеральные Воды, отправлением 24 ноября, следует с опозданием на 3,5 часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железная дорога, новости крыма, логистика
Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальная информация
Три поезда в Крым и один из Крыма задерживаются в пути - перевозчик
17:02 25.11.2026 (обновлено: 17:30 25.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Три поезда на полуостров и один из Крыма задерживаются в пути из-за непогоды в Рязанской области. Об этом сообщает "Гранд Сервис Экспресс".
Утром в среду, 25 ноября, стало известно, что пять пассажирских поездов "Таврия" задерживаются в Крым и с территории полуострова из-за ухудшения погодных условий в Рязанской области. Время опоздания достигало 11 часов. Затем число поездов "Таврия" крымского направления сократилось до четырех.
По состоянию на 16:00 в Крым задерживаются:
—Поезд №007 Санкт-Петербург – Керчь, отправлением 24 ноября, следует с опозданием на 3,5 часа
—Поезд №92 Москва – Керчь, отправлением 24 ноября, следует с опозданием на 2,5 часа
—Поезд №028 Москва – Керчь, отправлением 25 ноября, следует с опозданием на 6 часов
—Поезд №008 Керчь – Санкт-Петербург, отправлением 23 ноября, задерживается около 9 часов
Отмечается, что все поезда, ранее следовавшие с задержкой из Крыма в Москву, прибыли на конечную станцию.
Также в компании обратили внимание, что отправление в среду, 25 ноября, поезда №008 Санкт-Петербург – Керчь с Московского вокзала (СПб) ожидается не ранее 19:30.
Кроме того, по состоянию на 16:00 задерживается поезд "Таврия" №170 Москва – Минеральные Воды, отправлением 24 ноября, следует с опозданием на 3,5 часа.
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