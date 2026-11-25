https://crimea.ria.ru/20261125/zaderzhka-poezdov-v-krym-i-iz-kryma-aktualnaya-informatsiya-1161399378.html

Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальная информация

Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальная информация - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальная информация

Три поезда на полуостров и один из Крыма задерживаются в пути из-за непогоды в Рязанской области. Об этом сообщает "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T17:02

2026-11-25T17:02

2026-11-25T17:30

гранд сервис экспресс

поезд

поезд "таврия"

железная дорога

новости крыма

логистика

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/08/16/1124244015_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_7f2508a8455c71d13f06b8ffa2ff01c4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Три поезда на полуостров и один из Крыма задерживаются в пути из-за непогоды в Рязанской области. Об этом сообщает "Гранд Сервис Экспресс".Утром в среду, 25 ноября, стало известно, что пять пассажирских поездов "Таврия" задерживаются в Крым и с территории полуострова из-за ухудшения погодных условий в Рязанской области. Время опоздания достигало 11 часов. Затем число поездов "Таврия" крымского направления сократилось до четырех.По состоянию на 16:00 в Крым задерживаются:Из Крыма:Также в компании обратили внимание, что отправление в среду, 25 ноября, поезда №008 Санкт-Петербург – Керчь с Московского вокзала (СПб) ожидается не ранее 19:30.Кроме того, по состоянию на 16:00 задерживается поезд "Таврия" №170 Москва – Минеральные Воды, отправлением 24 ноября, следует с опозданием на 3,5 часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железная дорога, новости крыма, логистика