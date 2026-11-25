https://crimea.ria.ru/20261125/ya-chto-chemodan-zelenskiy-otkazalsya-ot-sovmestnogo-s-lukashenko-poleta-v-moskvu-1161356104.html

"Я что, чемодан?": Зеленский отказался от совместного с Лукашенко полета в Москву

"Я что, чемодан?": Зеленский отказался от совместного с Лукашенко полета в Москву - РИА Новости Крым, 25.11.2026

"Я что, чемодан?": Зеленский отказался от совместного с Лукашенко полета в Москву

Глава киевского режима Владимир Зеленский резко ответил на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о совместном полете в Москву и отказался от... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T06:39

2026-11-25T06:39

2026-11-25T06:39

новости

россия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

николай лукашенко

переговоры

украина

владимир зеленский

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/0e/1156022090_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_276eda3e18fb13118547016490b49190.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский резко ответил на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о совместном полете в Москву и отказался от него, о чем заявил после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.Накануне президент Белоруссии заявил, что готов вместе с главой киевского режима приехать на переговоры в Москву.Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. Он подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но не видит аналогичного желания со стороны киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский с бутылками на аэродроме: зачем США устроили ему такую встречуУ Зеленского истерика: почему его испугали новости о пыточных под КиевомЗеленский признал атаку Украины на российский сухогруз в Финском заливе

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, николай лукашенко, переговоры, украина, владимир зеленский