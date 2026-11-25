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В Симферополе автобус сбил 16-летнюю девушку
В Симферополе автобус сбил 16-летнюю девушку - РИА Новости Крым, 25.11.2026
В Симферополе автобус сбил 16-летнюю девушку
В Симферополе автобус сбил подростка, 16-летняя девушка в больнице. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T14:20
2026-11-25T14:20
2026-11-25T14:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе автобус сбил подростка, 16-летняя девушка в больнице. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.ДТП произошло в среду около 10 часов утра на Проспекте Победы.В результате аварии она получила телесные повреждения и доставлена в больницу."На момент ДТП в салоне автобуса находилось 10 пассажиров — никто из них не пострадал", - уточнили в ГАИ.Прокуратура Крыма контролирует ход установления обстоятельств ДТП."Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - проинформировали в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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дтп в крыму и севастополе, происшествия, симферополь, новости крыма, госавтоинспекция крыма, прокуратура республики крым
В Симферополе автобус сбил 16-летнюю девушку
В Симферополе пассажирский автобус сбил 16-летнюю девушку
14:20 25.11.2026 (обновлено: 14:21 25.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе автобус сбил подростка, 16-летняя девушка в больнице. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
ДТП произошло в среду около 10 часов утра на Проспекте Победы.
Водитель 1977 года рождения, управляя пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Симферополь — Урожайное, наехал на девушку, которая переходила дорогу справа налево по ходу движения транспортного средства.
В результате аварии она получила телесные повреждения и доставлена в больницу.
"На момент ДТП в салоне автобуса находилось 10 пассажиров — никто из них не пострадал", - уточнили в ГАИ.
Прокуратура Крыма контролирует ход установления обстоятельств ДТП.
"Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - проинформировали в ведомстве.
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