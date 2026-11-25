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В Севастополе внесли изменения в порядок возмещения затрат на генераторы
В Севастополе внесли изменения в порядок возмещения затрат на генераторы - РИА Новости Крым, 25.11.2026
В Севастополе внесли изменения в порядок возмещения затрат на генераторы
В Севастополе внесли изменения в порядок предоставления одной из мер поддержки горожан - возмещения части затрат на покупку генераторов и солнечных батарей. В... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T17:16
2026-11-25T17:16
2026-11-25T17:16
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михаил развожаев
энергоресурсы
общество
выплаты и компенсации
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CИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе внесли изменения в порядок предоставления одной из мер поддержки горожан - возмещения части затрат на покупку генераторов и солнечных батарей. В список оборудования добавили источники бесперебойного питания, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Губернатор отметил, что изменения внесены, действуют они с момента начала приема заявок (16 ноября). Теперь ИБП, если в нем есть встроенный аккумулятор, учитывается как портативная электростанция. Если встроенного аккумулятора нет, то источник бесперебойного питания учитывается в комплекте оборудования как инвертор.Мера поддержки рассчитывается по обязательным частям оборудования: для электростанции - инвертор (ИБП) и аккумуляторы; для солнечной электростанции - комплект из солнечных панелей, инвертора (ИБП) и аккумулятора либо комплект из солнечных панелей и портативной электростанции (ИБП). Контроллер обязательной частью не является.Ранее сообщалось, что 16 ноября в Севастополе начался прием заявок на возмещение части затрат на покупку генераторов и солнечных батарей. Подать заявку на компенсацию можно через две недели после покупки. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в условиях ограничений: какие зарядные станции для дома выбирают жителиВ Крыму многоэтажки без газа обеспечат генераторамиДля школ и детсадов Крыма закупят генераторы на 375 миллионов рублей
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севастополь, михаил развожаев, энергоресурсы, общество, выплаты и компенсации, новости севастополя
В Севастополе внесли изменения в порядок возмещения затрат на генераторы
Севастопольцам возместят половину затрат на источники бесперебойного питания - власти
CИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе внесли изменения в порядок предоставления одной из мер поддержки горожан - возмещения части затрат на покупку генераторов и солнечных батарей. В список оборудования добавили источники бесперебойного питания, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"От жителей и предпринимателей Севастополя поступало много вопросов по поводу компенсации… Я дал поручение департаменту экономического развития проработать вопрос включения ИБП в программу компенсации", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что изменения внесены, действуют они с момента начала приема заявок (16 ноября). Теперь ИБП, если в нем есть встроенный аккумулятор, учитывается как портативная электростанция. Если встроенного аккумулятора нет, то источник бесперебойного питания учитывается в комплекте оборудования как инвертор.
Мера поддержки рассчитывается по обязательным частям оборудования: для электростанции - инвертор (ИБП) и аккумуляторы; для солнечной электростанции - комплект из солнечных панелей, инвертора (ИБП) и аккумулятора либо комплект из солнечных панелей и портативной электростанции (ИБП). Контроллер обязательной частью не является.
"Для жителей компенсация составит 50% от стоимости оборудования, а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — 30% от стоимости приобретенного оборудования", - отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что 16 ноября в Севастополе начался
прием заявок на возмещение части затрат на покупку генераторов и солнечных батарей. Подать заявку на компенсацию можно через две недели после покупки.
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