https://crimea.ria.ru/20261125/v-sevastopole-vnesli-izmeneniya-v-poryadok-vozmescheniya-zatrat-na-generatory-1161399821.html

В Севастополе внесли изменения в порядок возмещения затрат на генераторы

В Севастополе внесли изменения в порядок возмещения затрат на генераторы - РИА Новости Крым, 25.11.2026

В Севастополе внесли изменения в порядок возмещения затрат на генераторы

В Севастополе внесли изменения в порядок предоставления одной из мер поддержки горожан - возмещения части затрат на покупку генераторов и солнечных батарей. В... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T17:16

2026-11-25T17:16

2026-11-25T17:16

севастополь

михаил развожаев

энергоресурсы

общество

выплаты и компенсации

новости севастополя

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CИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе внесли изменения в порядок предоставления одной из мер поддержки горожан - возмещения части затрат на покупку генераторов и солнечных батарей. В список оборудования добавили источники бесперебойного питания, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Губернатор отметил, что изменения внесены, действуют они с момента начала приема заявок (16 ноября). Теперь ИБП, если в нем есть встроенный аккумулятор, учитывается как портативная электростанция. Если встроенного аккумулятора нет, то источник бесперебойного питания учитывается в комплекте оборудования как инвертор.Мера поддержки рассчитывается по обязательным частям оборудования: для электростанции - инвертор (ИБП) и аккумуляторы; для солнечной электростанции - комплект из солнечных панелей, инвертора (ИБП) и аккумулятора либо комплект из солнечных панелей и портативной электростанции (ИБП). Контроллер обязательной частью не является.Ранее сообщалось, что 16 ноября в Севастополе начался прием заявок на возмещение части затрат на покупку генераторов и солнечных батарей. Подать заявку на компенсацию можно через две недели после покупки. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в условиях ограничений: какие зарядные станции для дома выбирают жителиВ Крыму многоэтажки без газа обеспечат генераторамиДля школ и детсадов Крыма закупят генераторы на 375 миллионов рублей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, энергоресурсы, общество, выплаты и компенсации, новости севастополя