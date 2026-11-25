https://crimea.ria.ru/20261125/v-sevastopole-sbili-dva-bespilotnika-1161359307.html
В Севастополе сбили два беспилотника
В Севастополе сбили два беспилотника - РИА Новости Крым, 25.11.2026
В Севастополе сбили два беспилотника
Два беспилотника сбили в небе над Севастополем за минувшие сутки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T09:25
2026-11-25T09:25
2026-11-25T09:25
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михаил развожаев
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Два беспилотника сбили в небе над Севастополем за минувшие сутки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что люди в результате атак не пострадали, инфраструктура не повреждена.В течение вчерашнего дня в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу, о последствиях не сообщалось.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), пво
В Севастополе сбили два беспилотника
В Севастополе за сутки сбили два беспилотника