https://crimea.ria.ru/20261125/v-sevastopole-chistyat-ot-nanosov-reku-kalendu-1161403492.html
В Севастополе чистят от наносов реку Календу
В Севастополе чистят от наносов реку Календу - РИА Новости Крым, 25.11.2026
В Севастополе чистят от наносов реку Календу
Реки Севастополя очищают от заторов после ливней. Сейчас работы ведутся на реке Календа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T18:42
2026-11-25T18:42
2026-11-25T18:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Реки Севастополя очищают от заторов после ливней. Сейчас работы ведутся на реке Календа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что река Календа впадает в Чернореченское водохранилище, от ее чистоты зависит качество воды, которая поступает в городской водопровод.По информации губернатора, на месте работают специалисты "Севводресурсов". Крупные древесные остатки вытаскивают баграми, разделяя на части бензопилами, иногда подключается спецтехника. Недавно специалисты расчистили участок реки Черной, вывезено около 3 кубических метров мусора и веток деревьев.Ранее сообщалось, что в Керчи продолжают очищать от ила, грунта и мусора русла рек. В работе участок свыше 600 метров на реке Булганак и два водоприемника возле Горьковского моста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь рек Севастополя получили новый статусВ Севастополе реконструируют дамбу в селе ГончарноеВ Керчи чистят русло реки Мелек-Чесме
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михаил развожаев, чернореченское водохранилище, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, реки крыма
В Севастополе чистят от наносов реку Календу
В Севастополе специалисты с помощью багров и бензопил чистят реку Календу
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Реки Севастополя очищают от заторов после ливней. Сейчас работы ведутся на реке Календа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В этом сезоне проливные дожди смыли в ее русло много сломанных веток, сучьев и листвы. Течение сносит все это к дренажным трубам, где скапливаются заторы. Они забивают фильтрацию и мешают воде нормально проходить", - написал Развожаев.
Он уточнил, что река Календа впадает в Чернореченское водохранилище, от ее чистоты зависит качество воды, которая поступает в городской водопровод.
По информации губернатора, на месте работают специалисты "Севводресурсов". Крупные древесные остатки вытаскивают баграми, разделяя на части бензопилами, иногда подключается спецтехника. Недавно специалисты расчистили участок реки Черной, вывезено около 3 кубических метров мусора и веток деревьев.
Ранее сообщалось, что в Керчи продолжают очищать
от ила, грунта и мусора русла рек. В работе участок свыше 600 метров на реке Булганак и два водоприемника возле Горьковского моста.
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