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В Ростовской области ограничено движение транспорта от трассы М-4 "Дон"
В Ростовской области ограничено движение транспорта от трассы М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 25.11.2026
В Ростовской области ограничено движение транспорта от трассы М-4 "Дон"
Временно ограничено движение транспорта на участке автодороги А-270, которая ведет от трассы М-4 "Дон" к границе с Луганской Народной Республикой. Об этом... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T10:33
2026-11-25T10:33
2026-11-25T10:33
ростовская область
ограничение движения
транспорт
трасса м-4 "дон"
логистика
упрдор "тамань"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Временно ограничено движение транспорта на участке автодороги А-270, которая ведет от трассы М-4 "Дон" к границе с Луганской Народной Республикой. Об этом сообщили в Упрдор "Тамань".Уточняется, что ограничения введены на территории Ростовской области. Объезд со стороны трассы М-4 и со стороны ЛНР осуществляется через населенный пункт Гуково.Ранее сообщалось, что на трассе Р‑280 "Новороссия" введено ограничение движения транспорта по мосту через реку Миус. Объезд организован через Самбек и Покровское в прямом направлении, а через Таганрог – в обратном.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять поездов крымского направления задерживаются из-за непогодыКак работают троллейбусы в Симферополе и Севастополе при отключениях светаИз Крыма на Кубань и обратно: что нужно знать пассажирам и грузоперевозчикам
ростовская область
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ростовская область, ограничение движения, транспорт, трасса м-4 "дон", логистика, упрдор "тамань"
В Ростовской области ограничено движение транспорта от трассы М-4 "Дон"
Ограничено движение транспорта на участке от трассы М-4 "Дон" к границе с ЛНР