https://crimea.ria.ru/20261125/v-rostovskoy-oblasti-ogranicheno-dvizhenie-transporta-ot-trassy-m-4-don-1161360805.html

В Ростовской области ограничено движение транспорта от трассы М-4 "Дон"

В Ростовской области ограничено движение транспорта от трассы М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 25.11.2026

В Ростовской области ограничено движение транспорта от трассы М-4 "Дон"

Временно ограничено движение транспорта на участке автодороги А-270, которая ведет от трассы М-4 "Дон" к границе с Луганской Народной Республикой. Об этом... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T10:33

2026-11-25T10:33

2026-11-25T10:33

ростовская область

ограничение движения

транспорт

трасса м-4 "дон"

логистика

упрдор "тамань"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Временно ограничено движение транспорта на участке автодороги А-270, которая ведет от трассы М-4 "Дон" к границе с Луганской Народной Республикой. Об этом сообщили в Упрдор "Тамань".Уточняется, что ограничения введены на территории Ростовской области. Объезд со стороны трассы М-4 и со стороны ЛНР осуществляется через населенный пункт Гуково.Ранее сообщалось, что на трассе Р‑280 "Новороссия" введено ограничение движения транспорта по мосту через реку Миус. Объезд организован через Самбек и Покровское в прямом направлении, а через Таганрог – в обратном.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять поездов крымского направления задерживаются из-за непогодыКак работают троллейбусы в Симферополе и Севастополе при отключениях светаИз Крыма на Кубань и обратно: что нужно знать пассажирам и грузоперевозчикам

ростовская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, ограничение движения, транспорт, трасса м-4 "дон", логистика, упрдор "тамань"