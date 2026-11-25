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В Ленинском районе Крыма уничтожили 11 мин и снарядов

В Ленинском районе Крыма уничтожили 11 мин и снарядов - РИА Новости Крым, 25.11.2026

В Ленинском районе Крыма уничтожили 11 мин и снарядов

В Ленинском районе Крыма в среду, 25 ноября, обезврежены 11 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в крымском главке МЧС... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T18:31

2026-11-25T18:31

2026-11-25T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в среду, 25 ноября, обезврежены 11 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.По данным спасателей, пиротехнические работы проведены с соблюдением всех мер безопасности. Были привлечены шесть человек личного состава и две единицы техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полсотни снарядов в четырех районах Крыма уничтожили пиротехники МЧСВ Джанкойском районе работают взрывотехники – власти призвали к спокойствиюВ Севастополе отменяют особый противопожарный режим

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2026

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