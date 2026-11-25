https://crimea.ria.ru/20261125/v-leninskom-rayone-kryma-unichtozhili-11-min-i-snaryadov-1161403211.html
В Ленинском районе Крыма уничтожили 11 мин и снарядов
В Ленинском районе Крыма уничтожили 11 мин и снарядов - РИА Новости Крым, 25.11.2026
В Ленинском районе Крыма уничтожили 11 мин и снарядов
В Ленинском районе Крыма в среду, 25 ноября, обезврежены 11 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в крымском главке МЧС... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T18:31
2026-11-25T18:31
2026-11-25T18:31
новости крыма
ленинский район
разминирование
гу мчс рф по республике крым
мчс крыма
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/18/1154595030_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_66d846593ce2233aa569a093e3995151.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в среду, 25 ноября, обезврежены 11 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.По данным спасателей, пиротехнические работы проведены с соблюдением всех мер безопасности. Были привлечены шесть человек личного состава и две единицы техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полсотни снарядов в четырех районах Крыма уничтожили пиротехники МЧСВ Джанкойском районе работают взрывотехники – власти призвали к спокойствиюВ Севастополе отменяют особый противопожарный режим
ленинский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/18/1154595030_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_d2a53d2828c471a042bfacc3c0c9d637.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, ленинский район, разминирование, гу мчс рф по республике крым, мчс крыма, крым
В Ленинском районе Крыма уничтожили 11 мин и снарядов
В Ленинском районе уничтожили 11 мин и снарядов времен Великой Отечественной войны