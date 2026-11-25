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В Крыму выросли объемы промышленного производства – Аксенов

В Крыму выросли объемы промышленного производства – Аксенов - РИА Новости Крым, 25.11.2026

В Крыму выросли объемы промышленного производства – Аксенов

В промышленном комплексе Крыма сейчас трудятся более 63 тысяч человек. За последние годы объемы производства в РК стабильно росли, несмотря на санкции и... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T14:35

2026-11-25T14:35

2026-11-25T14:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В промышленном комплексе Крыма сейчас трудятся более 63 тысяч человек. За последние годы объемы производства в РК стабильно росли, несмотря на санкции и блокады. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем поздравлении по случаю Дня промышленности РК, который отмечается 25 ноября.За семь лет Крымский региональный фонд развития промышленности выдал предприятиям 94 льготных займа на общую сумму более 1,9 млрд рублей. Из них 8 займов на 270,5 млн рублей выданы в 2026 году, отметил Аксенов.Он напомнил, что фонд предлагает льготные условия финансирования по 13 различным направлениям, в том числе совместные программы с Федеральным фондом развития промышленности. Это займы от 2 до 200 млн рублей по ставкам от 1 до 6 %."Важнейший приоритет – сохранение трудовых коллективов. С июля текущего года предприятия могут расходовать льготные займы на оплату труда производственного персонала. Размер займов – от 5 до 40 миллионов рублей по ставке от 3%", – уточнил Аксенов.Ранее сообщалось, что правительство России дополнительно направит около 50 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей и жителей сельских территорий.Также Крымским аграриям пролонгировали лизинговые платежи более чем на 1 миллиард рублей, а также снизили стоимость аренды земли и имущества.По поручению президента России правительство окажет дополнительную поддержку сельхозпроизводителям, столкнувшимся с нарушениями логистики в Азово-Черноморском бассейне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 12 сельхозпроектов получат гранты на 104 миллиона рублейШаг в будущее: в Крыму апробируют солнечные панели и аккумуляторыВ Крыму свыше 400 сельхозпроизводителей получат поддержку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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