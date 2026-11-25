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В Крыму соцработник помог получить семьям господдержку на 8 млн рублей
В Крыму соцработник помог получить семьям господдержку на 8 млн рублей - РИА Новости Крым, 25.11.2026
В Крыму соцработник помог получить семьям господдержку на 8 млн рублей
Социальный работник Крымского детского хосписа помог получить свыше 8 млн рублей государственной поддержки тридцати пяти семьям за год. Об этом в пресс-центре... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T15:55
2026-11-25T15:55
2026-11-25T15:55
детский хоспис в крыму
анна рыжкова
господдержка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости Крым. Социальный работник Крымского детского хосписа помог получить свыше 8 млн рублей государственной поддержки тридцати пяти семьям за год. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала генеральный директор хосписа Анна Рыжкова.По ее словам, соцработник помогает в оформлении льгот, пособий, индивидуальных программ реабилитации, получении технических средств реабилитации, питания и лекарственного обеспечения."В общем, все те государственные льготы, которые положены семье, — льготы, выплаты, обеспечение. Все, что семье положено и что отсутствует на данный момент. С этими вопросами обращаются к соцработнику, потому что не всегда легко — не все ведь юристы, понимающие, как это все сделать правильно. И соцработник сопровождает, говорит, какие документы нужно собрать, куда сходить, кому отдать", - пояснила Рыжкова.В случае, если родитель не может пойти в ту или иную инстанцию, соцработник идет вместо него либо приглашает в службу, добавила она.Ранее сообщалось, что в Крыму в двухсот семьях родители растят детей с особенностями здоровья, которые нуждаются в паллиативной помощи.Крымский детский хоспис — первая в Крыму благотворительная организация, которая уже более шести лет на регулярной основе оказывает и развивает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям и их семьям.При поддержке хосписа в 2022 году открылось первое в Республике Крым паллиативное отделение медицинской помощи детям на базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе на 10 мест — это совместный проект государственного медицинского учреждения и некоммерческой организации в интересах пациента.Ранее сообщалось, что Крымский детский хоспис вошел в число лучших российских благотворительных организаций. Как сообщала пресс-служба учреждения, по итогам конкурса "Точка отсчета-2025" хоспису присвоен "Золотой стандарт".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму няни из хосписа занимаются с детьми игротерапией В Крыму вышла книга о подопечном детского хосписа В Крыму благотворители собрали для тяжелобольных детей 1,4 млн рублей
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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детский хоспис в крыму, анна рыжкова, господдержка, крым, новости крыма
В Крыму соцработник помог получить семьям господдержку на 8 млн рублей
В Крыму соцработник детского хосписа помог получить 35 семьям 8 млн рублей господдержки
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости Крым
. Социальный работник Крымского детского хосписа помог получить свыше 8 млн рублей государственной поддержки тридцати пяти семьям за год. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказала генеральный директор хосписа Анна Рыжкова.
"Благодаря работе социального работника крымского детского хосписа 35 семей за год получили более 8 млн рублей государственной поддержки. Социальный работник помог семьям получить спецпитание, препараты, квартиры у нас получили несколько человек благодаря этой работе", — сказала Рыжкова.
По ее словам, соцработник помогает в оформлении льгот, пособий, индивидуальных программ реабилитации, получении технических средств реабилитации, питания и лекарственного обеспечения.
"В общем, все те государственные льготы, которые положены семье, — льготы, выплаты, обеспечение. Все, что семье положено и что отсутствует на данный момент. С этими вопросами обращаются к соцработнику, потому что не всегда легко — не все ведь юристы, понимающие, как это все сделать правильно. И соцработник сопровождает, говорит, какие документы нужно собрать, куда сходить, кому отдать", - пояснила Рыжкова.
В случае, если родитель не может пойти в ту или иную инстанцию, соцработник идет вместо него либо приглашает в службу, добавила она.
Ранее сообщалось
, что в Крыму в двухсот семьях родители растят детей с особенностями здоровья, которые нуждаются в паллиативной помощи.
Крымский детский хоспис — первая в Крыму благотворительная организация, которая уже более шести лет на регулярной основе оказывает и развивает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям и их семьям.
При поддержке хосписа в 2022 году открылось первое в Республике Крым паллиативное отделение медицинской помощи детям на базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе на 10 мест — это совместный проект государственного медицинского учреждения и некоммерческой организации в интересах пациента.
Ранее сообщалось, что Крымский детский хоспис вошел в число лучших российских благотворительных организаций. Как сообщала пресс-служба учреждения, по итогам конкурса "Точка отсчета-2025" хоспису присвоен "Золотой стандарт". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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