https://crimea.ria.ru/20261125/v-krymu-muzhchina-poydet-pod-sud-za-denezhnye-perevody-vsu-1161369694.html

В Крыму мужчина пойдет под суд за денежные переводы ВСУ

В Крыму мужчина пойдет под суд за денежные переводы ВСУ - РИА Новости Крым, 25.11.2026

В Крыму мужчина пойдет под суд за денежные переводы ВСУ

Житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в оказании финансовой помощи вооруженным формированиям иностранного государства. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T11:54

2026-11-25T11:54

2026-11-25T11:54

прокуратура республики крым

финансирование

всу (вооруженные силы украины)

закон и право

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости Крым. Житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в оказании финансовой помощи вооруженным формированиям иностранного государства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.По данным ведомства, находясь на территории Симферополя в период с апреля 2022 года по декабрь 2023 года, мужчина сделал несколько переводов на счета, осуществляющие сбор для ВСУ."Незаконная деятельность обвиняемого выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", — уточнили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что житель Крыма предстанет перед судом за передачу противнику координат военных объектов на полуострове и хранение боеприпасов.Также центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Крыму мужчины, который по заданию Киева шпионил за экс-сотрудником министерства госбезопасности ДНР с целью организации покушения на него.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи отец с дочерью вербовали добровольцев в ВСУ В Крыму агент украинской разведки шпионил за экс-сотрудником МГБ ДНР Крымчанина будут судить за подготовку теракта в госпитале Минобороны РФ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, финансирование, всу (вооруженные силы украины), закон и право, новости крыма, крым