https://crimea.ria.ru/20261125/v-krymmedstrakh-rasskazali-kak-oni-zaschischayut-prava-patsientov-1161340374.html

В "Крыммедстрах" рассказали, как они защищают права пациентов

В "Крыммедстрах" рассказали, как они защищают права пациентов - РИА Новости Крым, 25.11.2026

В "Крыммедстрах" рассказали, как они защищают права пациентов

Итоги работы "Крыммедстрах" за 10 месяцев 2026 года наглядно показали, насколько у ее застрахованных лиц востребованы поддержка и помощь страховой организации,... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T16:09

2026-11-25T16:09

2026-11-25T16:09

крыммедстрах

медицинская страховка

здравоохранение в крыму и севастополе

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Итоги работы "Крыммедстрах" за 10 месяцев 2026 года наглядно показали, насколько у ее застрахованных лиц востребованы поддержка и помощь страховой организации, сообщает пресс-служба компании.Система обязательного медицинского страхования (ОМС) дает каждому гражданину право на бесплатную медицинскую помощь. Но нередко у людей возникают вопросы: как выбрать или заменить страховую компанию, как оформить полис, куда жаловаться, если качество лечения не устраивает, или что делать, если в поликлинике отказывают в записи к нужному врачу.За 10 месяцев 2026 года в ООО "СМК "Крыммедстрах"" поступило более 19 тысяч обращений по вопросам, связанным с системой ОМС. Вопросы при этом бывают очень разными: одни хотят просто получить разъяснение, другие сталкиваются с реальными трудностями и нуждаются в оперативном содействии.Если пациент считает, что его права нарушены, эксперты качества медицинской помощи страховой медицинской организации проведут контрольно‑экспертные мероприятия.Такие экспертизы – важный инструмент: они позволяют не просто "выслушать", но и повлиять на ситуацию и добиться исправления ошибок.Статистика показывает, что многим застрахованным нужна не только консультация, но и конкретное содействие. Страховые представители помогают:Страховые представители "Крыммедстрах" помогли записаться к специалистам (терапевту, узкому специалисту) 588 пациентам, в организации обследований – 435, в госпитализации – 80.Это не абстрактные цифры: за каждым случаем – человек, которому важно вовремя получить поддержку.Поддержку в этих вопросах получили 125 участников СВО и членов их семей. Примеры из практики показывают, как страховые представители помогают решать даже сложные ситуации.В Севастополе страховые представители помогли члену семьи участника СВО с прикреплением к поликлинике – это позволило получать своевременную медпомощь по ОМС.Участник СВО из Евпатории при содействии специалистов страховой компании при взаимодействии с руководством медицинской организации получил направление на плановую госпитализацию.Иногда проблема кажется небольшой, но для пациента она критична. Например, застрахованный из Симферополя столкнулся с технической ошибкой: его запись на обследование в республиканской больнице отменилась. Благодаря взаимодействию страхового представителя с администрацией медучреждения запись удалось восстановить.Другой пример – иностранный студент, который обратился за содействием в получении медицинской помощи. Страховые представители совместно с руководством медорганизации решили проблему и консультации необходимых врача‑невролога и терапевта были проведены.Застрахованного из Евпатории лечащий врач направил на проведение плановой МРТ. Во время выполнения процедуры в городе произошло аварийное отключение электроэнергии. Специалисты медицинской организации сказали пациенту, что ему нужно будет приехать в другой день – сегодня провести МРТ по объективным причинам не получится, а новую дату никто не определил. Гражданин обратился к страховому представителю с просьбой помочь ему получить направление по установленной форме на другую дату. При содействии страховой компании необходимое направление было получено.Еще один случай из практики работы страховых представителей. У ребенка, приехавшего с родителями в гости в Белогорский район из другого региона, разболелся зуб и понадобилась срочная медицинская помощь. По словам регистратора поликлиники, нужно было сначала "прикрепиться" к поликлинике и только после этого он сможет обратиться за услугой стоматолога. При содействии страхового представителя маленького пациента вылечили.Куда обращаться, если нужна помощь:Реклама ООО "СМК “Крыммедстрах”", erid: F7NfYUJCUneVfSVfMQpFСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крыммедстрах, медицинская страховка, здравоохранение в крыму и севастополе, новости