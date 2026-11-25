https://crimea.ria.ru/20261125/v-dzhankoe-postroyat-priemnoe-otdelenie-dlya-ekstrennoy-medpomoschi-patsientam-1161371647.html

В Джанкое построят приемное отделение для экстренной медпомощи пациентам

В Джанкое построят приемное отделение для экстренной медпомощи пациентам - РИА Новости Крым, 25.11.2026

В Джанкое построят приемное отделение для экстренной медпомощи пациентам

Для Джанкойской районной больницы построят приемное отделение, в котором будут оказывать помощь пациентам с жизнеугрожающими состояниями. Соответствующее... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T18:22

2026-11-25T18:22

2026-11-25T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Для Джанкойской районной больницы построят приемное отделение, в котором будут оказывать помощь пациентам с жизнеугрожающими состояниями. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова размещено на официальном сайте республиканского правительства."Определить ООО "Спецстрой" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства", - говорится в сообщении.Цена контракта составляет 70,4 миллиона рублей, в том числе 5,4 миллиона рублей направят на выполнение проектно-изыскательских работ. Завершить строительство планируют до 22 января 2027 года.Заказчиком выступает Джанкойская центральная районная больница.Ранее сообщалось, что для Крымского республиканского онкологического клинического диспансера имени В.М. Ефетова построят отдельное здание для размещения линейного ускорителя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Общежития для медиков разместят на Фиолентовском шоссе в СевастополеВ новых регионах России построили и обновили 420 медучрежденийВ Судаке открылась новая подстанция скорой помощи

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