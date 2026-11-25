Ухудшение погоды в Крыму: обстановка на дорогах
Обстановка на дорогах Крыма 25 ноября утром
© КрымавтодорДорожная техника в Крыму
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Утром в среду на дорогах Крыма на дежурстве находятся 43 единицы техники и 66 работников, 15 машин задействованы в работе, сообщили в Крымавтодоре и рассказали об обстановке на дорогах полуострова.
Перевалы и горные участки:
Ангарский перевал: −2 °C, периодически идет снег. Покрытие влажное, обработано, продолжается расчистка.
Шапка Партизан: −2 °C, временами снег, покрытие влажное, обработано.
Грушевка:−1 °C, временами мелкий снег, покрытие обработано, снежный покров не образуется.
Алушта:+3 °C, повышенная влажность.
Ялта: +3 °C, мелкий дождь, покрытие влажное.
Ангарский перевал: −2 °C, периодически идет снег. Покрытие влажное, обработано, продолжается расчистка.
Шапка Партизан: −2 °C, временами снег, покрытие влажное, обработано.
Грушевка:−1 °C, временами мелкий снег, покрытие обработано, снежный покров не образуется.
Алушта:+3 °C, повышенная влажность.
Ялта: +3 °C, мелкий дождь, покрытие влажное.
Симферополь и район:
Симферополь (ГРЭС): +1 °C.
Долина: 0 °C. Покрытие влажное, обработано.
Симферополь (ГРЭС): +1 °C.
Долина: 0 °C. Покрытие влажное, обработано.
Остальные районы полуострова:
Бахчисарайский район: 0 °C.
Черноморский: +2 °C, слабый дождь, покрытие влажное.
Ленинский: +2 °C, без осадков, покрытие сухое.
Керчь: +4 °C, без осадков, покрытие сухое.
Первомайский район: +1 °C, без осадков, покрытие мокрое.
Сакский район: +5 °C, слабый дождь, покрытие мокрое.
Советский район: +3 °C, без осадков, покрытие сухое.
Кировский район: +1 °C, без осадков, покрытие сухое.
Красногвардейский район: +2 °C, без осадков, покрытие сухое.
Белогорский район: 0 °C, мелкий дождь, покрытие влажное.
Красноперекопский район: +2 °C, без осадков, покрытие влажное.
Джанкойский район: 0 °C, без осадков, покрытие сухое.
Раздольненский район: +2 °C, мелкий дождь, покрытие мокрое.
Судак: +3 °C, без осадков, покрытие сухое.
Бахчисарайский район: 0 °C.
Черноморский: +2 °C, слабый дождь, покрытие влажное.
Ленинский: +2 °C, без осадков, покрытие сухое.
Керчь: +4 °C, без осадков, покрытие сухое.
Первомайский район: +1 °C, без осадков, покрытие мокрое.
Сакский район: +5 °C, слабый дождь, покрытие мокрое.
Советский район: +3 °C, без осадков, покрытие сухое.
Кировский район: +1 °C, без осадков, покрытие сухое.
Красногвардейский район: +2 °C, без осадков, покрытие сухое.
Белогорский район: 0 °C, мелкий дождь, покрытие влажное.
Красноперекопский район: +2 °C, без осадков, покрытие влажное.
Джанкойский район: 0 °C, без осадков, покрытие сухое.
Раздольненский район: +2 °C, мелкий дождь, покрытие мокрое.
Судак: +3 °C, без осадков, покрытие сухое.
На предприятии призвали водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и учитывать погодные условия.
По данным крымского гидрометцентра, 25 ноября в Крыму ожидаются дожди со снегом, сильный ветер и гололедица.