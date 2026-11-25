https://crimea.ria.ru/20261125/ukhudshenie-pogody-v-krymu-obstanovka-na-dorogakh-1161356665.html

Ухудшение погоды в Крыму: обстановка на дорогах

Ухудшение погоды в Крыму: обстановка на дорогах - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Ухудшение погоды в Крыму: обстановка на дорогах

Утром в среду на дорогах Крыма на дежурстве находятся 43 единицы техники и 66 работников, 15 машин задействованы в работе, сообщили в Крымавтодоре и рассказали... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T07:07

2026-11-25T07:07

2026-11-25T07:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Утром в среду на дорогах Крыма на дежурстве находятся 43 единицы техники и 66 работников, 15 машин задействованы в работе, сообщили в Крымавтодоре и рассказали об обстановке на дорогах полуострова.Перевалы и горные участки:Ангарский перевал: −2 °C, периодически идет снег. Покрытие влажное, обработано, продолжается расчистка.Шапка Партизан: −2 °C, временами снег, покрытие влажное, обработано.Грушевка:−1 °C, временами мелкий снег, покрытие обработано, снежный покров не образуется.Алушта:+3 °C, повышенная влажность.Ялта: +3 °C, мелкий дождь, покрытие влажное.Симферополь и район:Симферополь (ГРЭС): +1 °C.Долина: 0 °C. Покрытие влажное, обработано.Остальные районы полуострова:Бахчисарайский район: 0 °C.Черноморский: +2 °C, слабый дождь, покрытие влажное.Ленинский: +2 °C, без осадков, покрытие сухое.Керчь: +4 °C, без осадков, покрытие сухое.Первомайский район: +1 °C, без осадков, покрытие мокрое.Сакский район: +5 °C, слабый дождь, покрытие мокрое.Советский район: +3 °C, без осадков, покрытие сухое.Кировский район: +1 °C, без осадков, покрытие сухое.Красногвардейский район: +2 °C, без осадков, покрытие сухое.Белогорский район: 0 °C, мелкий дождь, покрытие влажное.Красноперекопский район: +2 °C, без осадков, покрытие влажное.Джанкойский район: 0 °C, без осадков, покрытие сухое.Раздольненский район: +2 °C, мелкий дождь, покрытие мокрое.Судак: +3 °C, без осадков, покрытие сухое.На предприятии призвали водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и учитывать погодные условия.По данным крымского гидрометцентра, 25 ноября в Крыму ожидаются дожди со снегом, сильный ветер и гололедица.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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