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Удары по Украине сегодня: поражена Криворожская ТЭС

Удары по Украине сегодня: поражена Криворожская ТЭС - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Удары по Украине сегодня: поражена Криворожская ТЭС

Армия России в среду нанесла удары по теплоэлектростанции в Кривом Роге, трем электроподстанциям, двум логистическим центрам и терминалу "Новой почты" с грузами РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T17:43

2026-11-25T17:43

2026-11-25T17:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Армия России в среду нанесла удары по теплоэлектростанции в Кривом Роге, трем электроподстанциям, двум логистическим центрам и терминалу "Новой почты" с грузами военного назначения из западным стран. Об этом сообщили в Министерстве обороны России."В результате удара поражена Криворожская теплоэлектростанция в Зеленодольске Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины", - сказано в сообщении. Кроме того, поражены три электроподстанции – в Харькове, Днепропетровской и Житомирской областях.Кроме того, поражены логистический терминал "Новой почты" в Киевской области, логистические центры "Нерубайское" и "Блум" в Одесской области. По данным Минобороны РФ, на объектах осуществлялось хранение и распределение грузов военного назначения, поступающих в ВСУ, в том числе поставляемых ВСУ западными странами.В акватории Черного моря восточнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.Ранее сообщалось, что российские военные поразили перевозивший технику ВСУ железнодорожный локомотив в Харьковской области, а также сухогруз двойного назначения восточнее Одессы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроноводы "Днепра" уничтожили пункты дислокации и бронетехнику ВСУУдары по Украине сегодня: разбиты электроподстанции в трех областяхНа Украине нанесены удары по электроподстанции в Прилуках

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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