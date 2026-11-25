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Удары по Украине сегодня: поражена Криворожская ТЭС
Удары по Украине сегодня: поражена Криворожская ТЭС - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Удары по Украине сегодня: поражена Криворожская ТЭС
Армия России в среду нанесла удары по теплоэлектростанции в Кривом Роге, трем электроподстанциям, двум логистическим центрам и терминалу "Новой почты" с грузами РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T17:43
2026-11-25T17:43
2026-11-25T17:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Армия России в среду нанесла удары по теплоэлектростанции в Кривом Роге, трем электроподстанциям, двум логистическим центрам и терминалу "Новой почты" с грузами военного назначения из западным стран. Об этом сообщили в Министерстве обороны России."В результате удара поражена Криворожская теплоэлектростанция в Зеленодольске Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины", - сказано в сообщении. Кроме того, поражены три электроподстанции – в Харькове, Днепропетровской и Житомирской областях.Кроме того, поражены логистический терминал "Новой почты" в Киевской области, логистические центры "Нерубайское" и "Блум" в Одесской области. По данным Минобороны РФ, на объектах осуществлялось хранение и распределение грузов военного назначения, поступающих в ВСУ, в том числе поставляемых ВСУ западными странами.В акватории Черного моря восточнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.Ранее сообщалось, что российские военные поразили перевозивший технику ВСУ железнодорожный локомотив в Харьковской области, а также сухогруз двойного назначения восточнее Одессы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроноводы "Днепра" уничтожили пункты дислокации и бронетехнику ВСУУдары по Украине сегодня: разбиты электроподстанции в трех областяхНа Украине нанесены удары по электроподстанции в Прилуках
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, удары по украине, в мире, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , энергосистема украины, харьков, днепропетровская область, житомирская область, кривой рог, одесская область, киевская область, черное море, одесса
Удары по Украине сегодня: поражена Криворожская ТЭС
На Украине поражена Криворожская ТЭС и логистические центры с западным вооружением
17:43 25.11.2026 (обновлено: 17:48 25.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Армия России в среду нанесла удары по теплоэлектростанции в Кривом Роге, трем электроподстанциям, двум логистическим центрам и терминалу "Новой почты" с грузами военного назначения из западным стран. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В результате удара поражена Криворожская теплоэлектростанция в Зеленодольске Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины", - сказано в сообщении.
Кроме того, поражены три электроподстанции – в Харькове, Днепропетровской и Житомирской областях.
Кроме того, поражены логистический терминал "Новой почты" в Киевской области, логистические центры "Нерубайское" и "Блум" в Одесской области.
По данным Минобороны РФ, на объектах осуществлялось хранение и распределение грузов военного назначения, поступающих в ВСУ, в том числе поставляемых ВСУ западными странами.
В акватории Черного моря восточнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские военные поразили
перевозивший технику ВСУ железнодорожный локомотив в Харьковской области, а также сухогруз двойного назначения восточнее Одессы.
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