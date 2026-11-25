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Трассу Ялта – Севастополь расчистили от снега
Трассу Ялта – Севастополь расчистили от снега - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Трассу Ялта – Севастополь расчистили от снега
В Севастополе к уборке снега, который выпал в отдаленных районах города минувшей ночью, привлекли восемь дорожных рабочих и пять единиц спецтехники. Об этом... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T12:12
2026-11-25T12:12
2026-11-25T12:12
ситуация на дорогах крыма
севавтодор
погода в крыму
новости севастополя
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе к уборке снега, который выпал в отдаленных районах города минувшей ночью, привлекли восемь дорожных рабочих и пять единиц спецтехники. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он также отметил, что городские службы продолжают подготовку к зимнему периоду. В распоряжении "Севавтодора" и предприятия "Парки и скверы" 33 единицы техники. Также сформирован запас противогололедных материалов общим объемом 26,5 тонны. Из них 23 тонны технической соли предназначены для обработки тротуаров и пешеходных зон, еще 3,5 тонны специальной смеси – для автомобильных дорог.Кроме того, в ближайшее время на склады "Севавтодора" планируется поставить дополнительно 3 тонны противогололедных материалов, добавил губернатор.Ранее сообщалось, что утром в среду на дорогах Крыма на дежурстве находятся 43 единицы техники и 66 работников, 15 машин задействованы в работе.По данным крымского гидрометцентра, 25 ноября в Крыму ожидаются дожди со снегом, сильный ветер и гололедица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять поездов крымского направления задерживаются из-за непогодыВ Керченском проливе сильный ветер: 25 ноября могут ограничить работу переправыВ Севастополе продолжит бушевать сильный ветер
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севавтодор, погода в крыму, новости севастополя, михаил развожаев
Трассу Ялта – Севастополь расчистили от снега
В уборке снега в Севастополе задействованы пять единиц спецтехники и восемь рабочих
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе к уборке снега, который выпал в отдаленных районах города минувшей ночью, привлекли восемь дорожных рабочих и пять единиц спецтехники. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Этой ночью в отдаленных районах Севастополя выпал снег. Специализированная техника "Севавтодора" работала на трассе Ялта – Севастополь и дорогах Байдарской долины", – написал он в своем канале в МАКС.
Он также отметил, что городские службы продолжают подготовку к зимнему периоду. В распоряжении "Севавтодора" и предприятия "Парки и скверы" 33 единицы техники. Также сформирован запас противогололедных материалов общим объемом 26,5 тонны. Из них 23 тонны технической соли предназначены для обработки тротуаров и пешеходных зон, еще 3,5 тонны специальной смеси – для автомобильных дорог.
Кроме того, в ближайшее время на склады "Севавтодора" планируется поставить дополнительно 3 тонны противогололедных материалов, добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что утром в среду на дорогах Крыма на дежурстве находятся
43 единицы техники и 66 работников, 15 машин задействованы в работе.
По данным крымского гидрометцентра, 25 ноября
в Крыму ожидаются дожди со снегом, сильный ветер и гололедица.
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