https://crimea.ria.ru/20261125/trassu-yalta--sevastopol-raschistili-ot-snega-1161366445.html

Трассу Ялта – Севастополь расчистили от снега

Трассу Ялта – Севастополь расчистили от снега - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Трассу Ялта – Севастополь расчистили от снега

В Севастополе к уборке снега, который выпал в отдаленных районах города минувшей ночью, привлекли восемь дорожных рабочих и пять единиц спецтехники. Об этом... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T12:12

2026-11-25T12:12

2026-11-25T12:12

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севавтодор

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новости севастополя

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе к уборке снега, который выпал в отдаленных районах города минувшей ночью, привлекли восемь дорожных рабочих и пять единиц спецтехники. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он также отметил, что городские службы продолжают подготовку к зимнему периоду. В распоряжении "Севавтодора" и предприятия "Парки и скверы" 33 единицы техники. Также сформирован запас противогололедных материалов общим объемом 26,5 тонны. Из них 23 тонны технической соли предназначены для обработки тротуаров и пешеходных зон, еще 3,5 тонны специальной смеси – для автомобильных дорог.Кроме того, в ближайшее время на склады "Севавтодора" планируется поставить дополнительно 3 тонны противогололедных материалов, добавил губернатор.Ранее сообщалось, что утром в среду на дорогах Крыма на дежурстве находятся 43 единицы техники и 66 работников, 15 машин задействованы в работе.По данным крымского гидрометцентра, 25 ноября в Крыму ожидаются дожди со снегом, сильный ветер и гололедица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять поездов крымского направления задерживаются из-за непогодыВ Керченском проливе сильный ветер: 25 ноября могут ограничить работу переправыВ Севастополе продолжит бушевать сильный ветер

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севавтодор, погода в крыму, новости севастополя, михаил развожаев