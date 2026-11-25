https://crimea.ria.ru/20261125/svyshe-300-vrazheskikh-dronov-pytalis-atakovat-regiony-rossii-1161359925.html

Свыше 300 вражеских дронов пытались атаковать регионы России

Свыше 300 вражеских дронов пытались атаковать регионы России - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Свыше 300 вражеских дронов пытались атаковать регионы России

Российские военные в течение ночи перехватили и уничтожили 305 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T09:47

2026-11-25T09:47

2026-11-25T09:47

новости сво

пво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

атаки всу на крым

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные в течение ночи перехватили и уничтожили 305 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областями и Краснодарским краем.Как сообщалось, один человек погиб из-за украинской атаки на Самарскую область в ночь на среду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, министерство обороны рф