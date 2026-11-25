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Свыше 300 вражеских дронов пытались атаковать регионы России
Свыше 300 вражеских дронов пытались атаковать регионы России - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Свыше 300 вражеских дронов пытались атаковать регионы России
Российские военные в течение ночи перехватили и уничтожили 305 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T09:47
2026-11-25T09:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные в течение ночи перехватили и уничтожили 305 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областями и Краснодарским краем.Как сообщалось, один человек погиб из-за украинской атаки на Самарскую область в ночь на среду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, министерство обороны рф
Свыше 300 вражеских дронов пытались атаковать регионы России
305 вражеских беспилотника сбили над регионами России в течение ночи
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные в течение ночи перехватили и уничтожили 305 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО уничтожены 305 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областями и Краснодарским краем.
Как сообщалось, один человек погиб
из-за украинской атаки на Самарскую область в ночь на среду.
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